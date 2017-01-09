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15 января стартует 13-й международный футбольный турнир "Кубок Развития"

10.01.2017 12:35 — Разное | Tut.by  
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В воскресенье, 15 января, в Минске стартует 13-й международный футбольный турнир «Кубок Развития» — представительное юношеское состязание на призы Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и Минского городского исполнительного комитета.

АБФФ-ТВ рассказывает о том, что обязательно надо знать о соревновании дюжины сборных, составленных из ребят не старше 2000 года рождения.

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Теги: Минск
 
 
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АБФФ-ТВ рассказывает о том, что обязательно надо знать о соревновании.

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