В воскресенье, 15 января, в Минске стартует 13-й международный футбольный турнир «Кубок Развития» — представительное юношеское состязание на призы Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и Минского городского исполнительного комитета.

АБФФ-ТВ рассказывает о том, что обязательно надо знать о соревновании дюжины сборных, составленных из ребят не старше 2000 года рождения.

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