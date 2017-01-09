﻿﻿ Преступники оштрафовали "за просмотр порно" более 900 белорусов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Преступники оштрафовали "за просмотр порно" более 900 белорусов

10.01.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся несанкционированным доступом к компьютерной системе с целью хищения денежных средств граждан. Об этом сообщила Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.


Вот что видел на экране человек, когда его компьютер «блокировал КГБ». Изображение: прислано читателем

Расследование установило, что трое неработающих россиян с ноября 2015 года по февраль 2016 года рассылали уведомления от имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В них говорилось о наложении штрафа за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера.

Делали они это с помощью вредоносного программного обеспечения. Находились при этом в арендованном доме в Минском районе. Целью преступников было завладения деньгами граждан. Для оплаты штрафа предлагалось средства на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

Фигуранты заблокировали компьютеры более 900 человек. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей. Противоправные действия фигурантов были пресечены сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома.

В ходе проведенных обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, специальное оборудование, использовавшееся в преступной деятельности. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также использование и разработка вредоносных программ. Мера пресечения с момента их задержания не изменялась — они заключены под стражу.

Читайте также:

Как не попасть под суд за порно в соцсетях: памятка от Следственного комитета

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фигуранты заблокировали компьютеры более 900 человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Один из лидеров минского "Динамо" пропустит месяц из-за травмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика