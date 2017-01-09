Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся несанкционированным доступом к компьютерной системе с целью хищения денежных средств граждан. Об этом сообщила Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.



Вот что видел на экране человек, когда его компьютер «блокировал КГБ». Изображение: прислано читателем

Расследование установило, что трое неработающих россиян с ноября 2015 года по февраль 2016 года рассылали уведомления от имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В них говорилось о наложении штрафа за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера.

Делали они это с помощью вредоносного программного обеспечения. Находились при этом в арендованном доме в Минском районе. Целью преступников было завладения деньгами граждан. Для оплаты штрафа предлагалось средства на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

Фигуранты заблокировали компьютеры более 900 человек. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей. Противоправные действия фигурантов были пресечены сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома.

В ходе проведенных обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, специальное оборудование, использовавшееся в преступной деятельности. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также использование и разработка вредоносных программ. Мера пресечения с момента их задержания не изменялась — они заключены под стражу.