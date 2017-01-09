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Гидромет: морозы уходят, температура воздуха будет расти
10.01.2017 12:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Дальнейшее ослабление морозов ожидается в Беларуси в ближайшие дни, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Яков Андреев
Сильные морозы продержались в Беларуси четыре дня – с пятницы 6 декабря: местами ночью температура воздуха опускалась ниже отметки –30°С.
"Ожидается дальнейшее ослабление морозов. 11 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, будет облачно с прояснениями, по восточной половине в отдельных районах небольшой снег", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что минимальная температура воздуха ночью составит от –9 до –15°С, при прояснениях до –20°С, днем – –3..–9°С.
"В последующие двое суток погоду в республике будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы", – уточнили синоптики.
Так, в четверг 12 января пройдет кратковременный снег, возможна слабая метель, ночью термометры покажут от –5 до –12°С, днем от 0 до –7°С.
В пятницу на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, ночью температура составит –1..–8°С, днем от –3 до +2°С.
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По информации синоптиков, уже в пятницу днем температура воздуха поднимется до +3°С.
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