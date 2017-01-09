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МВД России: белорусские дети в аварии под Псковом не пострадали

10.01.2017 12:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности происшествия с белорусским автобусом на псковской трассе в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

"ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, произошло на 251 километре автодороги Санкт-Петербург Невель. Водитель большегрузного автомобиля врезался в автобус, который следовал в попутном направлении", — сообщил Алексей Баранов.

МВД России: белорусские дети в аварии под Псковом не пострадали
© Sputnik/ Виктор Толочко
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В автобусе находилось 54 человека, в том числе 41 ребёнок в возрасте от 6 до 13 лет — православный хор из Минска. Паломники возвращались в Минск из Санкт-Петербурга, намереваясь переночевать в паломническом центре при Псково-Печерском монастыре. По информации МВД России, на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, организована охрана места происшествия и доставка автобуса по месту назначения.

"Всего за медпомощью на месте происшествия обратились 10 человек, из них 9 детей,госпитализация никому не понадобилась. К счастью, все отделались ушибами и ссадинами. Виновник ДТП будет установлен в ходе расследования", — уточнил собеседник Sputnik.

Комментарий исполняющего обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексея Баранова об аварии с участием автобуса, перевозившего детей из Беларуси, слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В Псковской области вечером 9 января попал в аварию автобус, в котором из Санкт-Петербурга в белорусскую столицу возвращался детский православный хор...

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