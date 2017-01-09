Подробности происшествия с белорусским автобусом на псковской трассе в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

"ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, произошло на 251 километре автодороги Санкт-Петербург Невель. Водитель большегрузного автомобиля врезался в автобус, который следовал в попутном направлении", — сообщил Алексей Баранов.



© Sputnik/ Виктор Толочко ДТП с белорусами под Псковом: Всехсвятский приход выясняет подробности

В автобусе находилось 54 человека, в том числе 41 ребёнок в возрасте от 6 до 13 лет — православный хор из Минска. Паломники возвращались в Минск из Санкт-Петербурга, намереваясь переночевать в паломническом центре при Псково-Печерском монастыре. По информации МВД России, на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, организована охрана места происшествия и доставка автобуса по месту назначения.

"Всего за медпомощью на месте происшествия обратились 10 человек, из них 9 детей,госпитализация никому не понадобилась. К счастью, все отделались ушибами и ссадинами. Виновник ДТП будет установлен в ходе расследования", — уточнил собеседник Sputnik.

Комментарий исполняющего обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексея Баранова об аварии с участием автобуса, перевозившего детей из Беларуси, слушайте на радио Sputnik Беларусь.