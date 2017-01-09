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Число участников футбольных ЧМ будет расширено, Европа получит больше мест
УЕФА получит 16 мест при распределении квот на участие в чемпионатах мира, начиная с турнира 2026 года.
Соответствующий проект ФИФА единогласно ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе.
Новый формат чемпионата мира предусматривает расширение числа участников финальной стадии ЧМ до 48 команд (почти четверть от всех членов ФИФА!).
УЕФА в результате расширения финальной стадии ЧМ получит квоту в 16 мест. Это на 2−3 вакансии больше, чем на предстоящем ЧМ-2018 в России, где представительство Европы будет 13 мест + 1.
Согласно предварительному проекту, общее количество матчей ЧМ вырастет до 80, а в плей-офф добавится стадия 1/16 финала.
Напомним,
— Полагаю, что сегодня чемпионат мира — это гораздо больше, чем просто спортивное соревнование. Это социальное событие, более значимое, чем футбольный турнир. Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперед, — говорил Инфантино.
Потенциальная прибыль, согласно исследованию ФИФА, может
Будет дополнено.
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Соответствующий проект ФИФА единогласно ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе.
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