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Число участников футбольных ЧМ будет расширено, Европа получит больше мест

10.01.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
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УЕФА получит 16 мест при распределении квот на участие в чемпионатах мира, начиная с турнира 2026 года.


Фото: Reuters

Соответствующий проект ФИФА единогласно ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе.

Новый формат чемпионата мира предусматривает расширение числа участников финальной стадии ЧМ до 48 команд (почти четверть от всех членов ФИФА!).

УЕФА в результате расширения финальной стадии ЧМ получит квоту в 16 мест. Это на 2−3 вакансии больше, чем на предстоящем ЧМ-2018 в России, где представительство Европы будет 13 мест + 1.

Согласно предварительному проекту, общее количество матчей ЧМ вырастет до 80, а в плей-офф добавится стадия 1/16 финала.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино еще в конце декабря предложил расширить финальную стадию чемпионата мира до 48 команд.

— Полагаю, что сегодня чемпионат мира — это гораздо больше, чем просто спортивное соревнование. Это социальное событие, более значимое, чем футбольный турнир. Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперед, — говорил Инфантино.

Потенциальная прибыль, согласно исследованию ФИФА, может вырасти на 640 миллионов долларов. Рамки турнира сохранятся — он не продлится более 32 дней.

Будет дополнено.

 
 
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Соответствующий проект ФИФА единогласно ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе.

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