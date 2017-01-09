УЕФА получит 16 мест при распределении квот на участие в чемпионатах мира, начиная с турнира 2026 года.



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Соответствующий проект ФИФА единогласно ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) January 10, 2017

Новый формат чемпионата мира предусматривает расширение числа участников финальной стадии ЧМ до 48 команд (почти четверть от всех членов ФИФА!).

УЕФА в результате расширения финальной стадии ЧМ получит квоту в 16 мест. Это на 2−3 вакансии больше, чем на предстоящем ЧМ-2018 в России, где представительство Европы будет 13 мест + 1.

Согласно предварительному проекту, общее количество матчей ЧМ вырастет до 80, а в плей-офф добавится стадия 1/16 финала.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино еще в конце декабря предложил расширить финальную стадию чемпионата мира до 48 команд.

— Полагаю, что сегодня чемпионат мира — это гораздо больше, чем просто спортивное соревнование. Это социальное событие, более значимое, чем футбольный турнир. Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперед, — говорил Инфантино.

Потенциальная прибыль, согласно исследованию ФИФА, может вырасти на 640 миллионов долларов . Рамки турнира сохранятся — он не продлится более 32 дней.

Будет дополнено.