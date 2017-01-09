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На трассе М1 под Столбцами маршрутка со школьниками попала в аварию
Группа школьников из города Иваново (Брестская область) попала в ДТП под Столбцами. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил начальник управления образования облисполкома Юрий Просмыцкий.
Авария произошла утром 10 января на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. В маршрутном такси, осуществляющем регулярные транспортные перевозки, в числе прочих пассажиров находились 6 несовершеннолетних учащихся учреждений образования города Иваново, которые в сопровождении педагога направлялись в пионерский лагерь «Зубренок».
«В результате аварии дети получили травмы. По информации медицинских работников, их жизни ничего не угрожает. Преподаватель находится на излечении в учреждении здравоохранения», — сказал Юрий Просмыцкий.
Причины ДТП уточняются.
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Авария произошла утром 10 января на трассе М1 Брест - Минск - граница РФ.
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