﻿ На трассе М1 под Столбцами маршрутка со школьниками попала в аварию. 21.by
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На трассе М1 под Столбцами маршрутка со школьниками попала в аварию

10.01.2017 12:42 — Разное | Tut.by  
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Группа школьников из города Иваново (Брестская область) попала в ДТП под Столбцами. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил начальник управления образования облисполкома Юрий Просмыцкий.

Авария произошла утром 10 января на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. В маршрутном такси, осуществляющем регулярные транспортные перевозки, в числе прочих пассажиров находились 6 несовершеннолетних учащихся учреждений образования города Иваново, которые в сопровождении педагога направлялись в пионерский лагерь «Зубренок».

«В результате аварии дети получили травмы. По информации медицинских работников, их жизни ничего не угрожает. Преподаватель находится на излечении в учреждении здравоохранения», — сказал Юрий Просмыцкий.

Причины ДТП уточняются.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла утром 10 января на трассе М1 Брест - Минск - граница РФ.

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