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ЕРИП: теперь и в Минске можно вводить данные счетчиков воды сразу при оплате "коммуналки"
Минчанам предоставили
Система сама передает показания для начисления платы за коммунальные услуги и включения в извещение за текущий месяц, после чего можно совершать платеж. Плата за ввод данных счетчиков в ЕРИП не взимается.
— Возможность передавать показания счетчиков одновременно с оплатой коммунальных платежей в ЕРИП доступна плательщикам во многих регионах Беларуси давно, — напомнила заместитель председателя правления НКФО «ЕРИП» Наталья Штевнина. — Мы стремимся соответствовать постоянно растущим ожиданиям белорусских потребителей от получаемого ими сервиса и потому постарались оперативно отреагировать на сформировавшийся от минских плательщиков запрос на повышение удобства действующей процедуры оплаты.
Напомним, после перехода на новую систему «Расчет-ЖКУ» в Минске
В ЕРИП составили подробную инструкцию о том, как теперь сообщать об израсходованной воде.
В ЕРИП также уточнили, что «видеть информацию о предыдущих показаниях счетчиков плательщики будут по мере того, как ответственные за это организации будут её передавать в систему. Ориентир — до 15 числа текущего месяца».
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Ввод данных в ЕРИП происходит в момент оплаты коммунальных платежей, система сама передает показания для начисления платы за коммунальные услуги и включения в...
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