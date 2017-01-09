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Вырастут ли зарплаты и кому грозят сокращения? Эксперты - о рынке труда в 2017 году
Вырастут ли зарплаты, каких специалистов ждет сокращение и что делать, чтобы не попасть под увольнение, — FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, чего ждать от рынка труда в наступившем году.
Найти работу станет чуть легче
Ситуация с персоналом — это всегда «зеркало» общей ситуации в экономике. Поэтому, учитывая прогнозы на стагнацию в новом году, ждать коренных изменений на рынке труда не приходится. По мнению экспертов, 2017 год пройдет без серьезных потрясений в виде массовых сокращений или сильного роста реальной безработицы. Даже наоборот, будет открываться небольшое количество новых вакансий — на 10−15% больше, чем было в 2016 году.
— Весь прошлый год количество вакансий росло на фоне существенного падения в 2015 году, продиктованного вмешательством кризиса и оптимизацией персонала на предприятиях. Рост составил от 29 до 44%, в зависимости от квартала, — говорит руководитель консалтингового центра РАБОТА.TUT.BY Виктория Дорожок. — Во втором квартале 2016 года количество вакансий достигло уровня 2014 года, а в третьем — уровня 2013 года. В 2017 году предполагается развитие ситуации по сценарию 2016-го: увеличение вакансий в течение года, в конце года небольшое снижение, связанное с сезонностью.
Динамика вакансий, среднее количество вакансий, ежедневно опубликованных на сайте rabota.tut.by в течение квартала, Беларусь
Статистика показывает, что количество вакансий в 2016 году выросло абсолютно во всех профессиональных областях. Однако активнее всего новых сотрудников искали в следующих сферах:
— В новом году бизнес будет выходить на рынок с новыми вакансиями, — соглашается руководитель исследовательского проекта «Аналитический обзор рынка труда и зарплат» консалтинговой группы «Здесь и Сейчас» Ольга Надточаева. Но тут же уточняет: — Однако это не говорит о каком-то экономическом росте и развитии бизнеса как такового — это, скорее всего, будут вакансии, которые появятся в случае замены специалистов, в связи с изменением должностных обязанностей сотрудника или же если компания ищет человека с более высоким уровнем компетенций.
В то же время постепенно уменьшается количество новых резюме. В 2017 году, хоть предложение рабочей силы и будет превышать спрос, конкуренция будет плавно снижаться. Найти новую работу, по всей видимости, станет чуть легче.
Динамика резюме, среднее количество резюме, ежедневно опубликованных на сайте rabota.tut.by в течение квартала, Беларусь
Гуманитариев ждут в IT, а маркетологи нужны везде
Эксперты единодушно признают: самой перспективной отраслью по-прежнему остается IT. Эта сфера живет «параллельно» и в меньшей степени зависит от реалий белорусской экономики — постоянно генерирует новые рабочие места.
При этом в IT все больше возможностей открывается для гуманитариев. Как
— В IT появляется много так называемых бэк-офисных вакансий. Это не те, кто связан непосредственно с разработкой, а те, кто сопровождает этот процесс — маркетологи, клиент-менеджеры, менеджеры проектов. Кандидаты с великолепными коммуникативными способностями будут востребованы всегда. Такие вакансии всегда закрываются непросто, — отмечает директор кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов.
Специальности, связанные с коммуникациями и рекламой, востребованы не только в IT — спрос на них растет с каждым годом во всех областях.
— Активно развивается сфера интернет-маркетинга, SEO-продвижения и обычного маркетинга. Достаточно велик спрос на маркетологов разного уровня. Хорошие специалисты в области продаж были нужны всегда — в новом году, думаю, спрос на них падать не будет, — рассказывает о востребованных специальностях директор кадрового агентства «Коллекция открытий» Ирина Шатковская.
Благодаря политике государства в новом году будут востребованы специалисты в сфере туризма:
— Финансирование правительством Беларуси и поддержка государством программы развития туризма дает основание предполагать увеличение открытых вакансий в сфере туризма, гостиницах, ресторанах (в 2016 году +30% вакансий по сравнению с 2015 годом), — комментирует Виктория Дорожок.
Сокращения — в госсекторе
В 2017 году продолжатся сокращения среди госслужащих (-25,6% вакансий — в 2015 году, -16,7% — в 2016 году) и работников крупных государственных предприятий — так называемых флагманов белорусской промышленности.
— В связи с необходимостью сокращения бюджетных средств, вероятно, сохранится наметившаяся тенденция по уменьшению числа рабочих мест для госслужащих, — предполагает Виктория Дорожок. — Продолжится оптимизация персонала в промышленности и строительстве. В основном сокращения будут на убыточных госпредприятиях. Что касается сферы строительства и недвижимости, сохранить численность работников смогут предприятия, ориентированные на предоставление услуг на внешних рынках.
Уменьшится спрос на инженерно-технические специальности, что связано опять же с оптимизацией кадров в промышленности.
Директор кадрового агентства Игорь Кочетов считает, что сокращения могут затронуть и банковскую сферу:
— Для Беларуси с населением 9,5 миллиона человек и с пока еще мало развитым частным сектором то количество банков, которые сейчас оперируют на финансовом рынке, — это объективно много. Можно сказать, что будут сокращения в банковском секторе, но незначительные.
«Покупается только опыт — голое образование не интересует»
Нелегко будет найти работу тем, кто не имеет никакого опыта или чей опыт слишком «хаотичный». Чаще всего это недавние выпускники вузов и колледжей. Им эксперты советуют быть менее притязательными и соглашаться на предложения даже с самой скромной зарплатой.
— Если человек попал в ситуацию, когда необходимо искать работу, а опыта нет, надо осознавать это и не завышать свои ожидания. Нужно браться за любую работу по специальности, на которую вас готовы взять, чтобы наработать опыт. Сейчас покупается только опыт — просто голое образование мало кого из нанимателей интересует, — советует Ирина Шатковская.
Также тяжело найти работу по специальностям, где не нужно специальное образование и особые навыки. Например, вакансии дворников, уборщиков, охранников и вахтеров, на которые
Еще одна категория «уязвимых» соискателей — люди предпенсионного и пенсионного возраста. Как считают эксперты, повышение
— Я думаю, что компании не станут активнее нанимать соискателей старшего возраста. Повышение пенсионного возраста — это, скорее, мера государства, которая нацелена на то, чтобы уменьшить собственные затраты, а не на то, чтобы улучшить отношения между нанимателями и соискателями этой категории, — считает Ольга Надточаева. — Компании часто не рассматривают соискателей в возрасте 50+ из-за их сложной технической обучаемости. Если вакансия требует высокого темпа работы, мобильности, быстрой обучаемости — это не для сотрудников в возрасте. Однако они могут работать на специальностях, где важна стабильность и нужен специфический опыт. Часто это работа на производстве. Соискатели 50+ — это очень хорошая категория работников, если нужен стабильный, надежный сотрудник. Главное — научиться с ними правильно работать.
Зарплата вырастет минимально и не у всех
В 2017 году, по словам экспертов, зарплата вырастет минимально и далеко не у всех категорий работников.
— В условиях ограниченных финансовых возможностей и медленного восстановления экономики в 2017 году прогнозируются минимальные темпы роста зарплат. Я говорю про зарплаты в белорусских рублях, а не в долларах и другой валюте. Более 80% компаний перестали привязывать расчет заработной платы к валюте, — рассказывает Ольга Надточаева. — При этом рост зарплат затронет не весь штат сотрудников. Повышений и дополнительных премий могут ожидать отдельные категории специалистов, в частности, те, кто приносит компании прибыль.
Падают доходы у тех, кто решил работать на себя. Из-за этого многие ипэшники и фрилансеры сегодня стремятся найти стабильную работу.
— В этом секторе экономики скажется ситуация 2016 года и продолжится снижение доходов от предпринимательской деятельности и неформального заработка. Те люди, которые раньше занимались фрилансом, сейчас стараются найти постоянное место работы, потому что их доходы слишком сильно упали, — продолжает специалист.
Как сохранить работу, если начнутся сокращения?
Во времена, когда компаниям приходится сокращать затраты на персонал, особенно ценятся многофункциональные специалисты — люди, которые могут выполнять работу сразу нескольких сотрудников.
— Это такое объединение, унификация нескольких специалистов в одном. Самый простой пример — это когда продавца-консультанта просят разработать дизайн какой-нибудь рекламной продукции. Компании не хотят нанимать дизайнеров для этого и скидывают работу на продавца, который, может быть, никогда в жизни этим не занимался. Ему говорят: «Ты попробуй, вдруг что-нибудь получится». Или другой пример — технический специалист, который к тому же имеет опыт продаж.
В последние пару лет сильно выросло количество вакансий, где английский язык — обязательное требование. Поэтому стоит подтянуть свой иностранный язык, если вдруг вы захотели поменять работу. Кроме того, чтобы стать более конкурентоспособным специалистом, необходимо постоянно повышать квалификацию и посещать курсы и тренинги по профессии — начальство это ценит.
— Надо ходить на все возможные курсы. Если вы хотите развиваться в продажах — идите на курсы продаж, в интернет-маркетинге — идти на курсы интернет-маркетинга и т.д. Это не только новые знания, но и полезные контактны. Так у вас появятся связи, которые затем смогут вам пригодиться при трудоустройстве, — советует Ирина Шатковская.
Еще один актуальный в современных условиях навык — менеджерские способности, для развития которых также существует множество специализированных программ:
— С учетом того, что компании сейчас удерживают и развивают руководителей высшего и среднего звена и ключевых специалистов, важно «прокачивать» свои менеджерские компетенции. Это программы для руководителей среднего звена, программы в формате МВА — они дают возможность систематизировать уже имеющийся опыт и общаться с профессионалами в коммьюнити — так вы сможете стать на уровень выше. Ведь сначала мы получаем образование, потом получаем опыт, и именно такие программы учат нас с этим опытом дальше правильно работать, — советует Ольга Надточаева.
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FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, чего ждать от рынка труда в наступившем году. Вырастут ли зарплаты, каких специалистов ждет сокращение и что делать, чтобы не...
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