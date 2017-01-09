Вырастут ли зарплаты, каких специалистов ждет сокращение и что делать, чтобы не попасть под увольнение, — FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, чего ждать от рынка труда в наступившем году.



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Найти работу станет чуть легче

Ситуация с персоналом — это всегда «зеркало» общей ситуации в экономике. Поэтому, учитывая прогнозы на стагнацию в новом году, ждать коренных изменений на рынке труда не приходится. По мнению экспертов, 2017 год пройдет без серьезных потрясений в виде массовых сокращений или сильного роста реальной безработицы. Даже наоборот, будет открываться небольшое количество новых вакансий — на 10−15% больше, чем было в 2016 году.

— Весь прошлый год количество вакансий росло на фоне существенного падения в 2015 году, продиктованного вмешательством кризиса и оптимизацией персонала на предприятиях. Рост составил от 29 до 44%, в зависимости от квартала, — говорит руководитель консалтингового центра РАБОТА.TUT.BY Виктория Дорожок. — Во втором квартале 2016 года количество вакансий достигло уровня 2014 года, а в третьем — уровня 2013 года. В 2017 году предполагается развитие ситуации по сценарию 2016-го: увеличение вакансий в течение года, в конце года небольшое снижение, связанное с сезонностью.

Динамика вакансий, среднее количество вакансий, ежедневно опубликованных на сайте rabota.tut.by в течение квартала, Беларусь

Статистика показывает, что количество вакансий в 2016 году выросло абсолютно во всех профессиональных областях. Однако активнее всего новых сотрудников искали в следующих сферах:

Автомобильный бизнес (+70,3% по отношению к 2015 году)

Рабочий персонал (+61,1%)

Производство (+ 58,6%)

Транспорт и логистика (+54,8%)

— В новом году бизнес будет выходить на рынок с новыми вакансиями, — соглашается руководитель исследовательского проекта «Аналитический обзор рынка труда и зарплат» консалтинговой группы «Здесь и Сейчас» Ольга Надточаева. Но тут же уточняет: — Однако это не говорит о каком-то экономическом росте и развитии бизнеса как такового — это, скорее всего, будут вакансии, которые появятся в случае замены специалистов, в связи с изменением должностных обязанностей сотрудника или же если компания ищет человека с более высоким уровнем компетенций.

В то же время постепенно уменьшается количество новых резюме. В 2017 году, хоть предложение рабочей силы и будет превышать спрос, конкуренция будет плавно снижаться. Найти новую работу, по всей видимости, станет чуть легче.

Динамика резюме, среднее количество резюме, ежедневно опубликованных на сайте rabota.tut.by в течение квартала, Беларусь

Гуманитариев ждут в IT, а маркетологи нужны везде

Эксперты единодушно признают: самой перспективной отраслью по-прежнему остается IT. Эта сфера живет «параллельно» и в меньшей степени зависит от реалий белорусской экономики — постоянно генерирует новые рабочие места.

При этом в IT все больше возможностей открывается для гуманитариев. Как пишет Forbes, «диктатура профессионалов с инженерным образованием в технологиях уходит в прошлое: все более востребованы становятся гуманитарии — они лучше умеют налаживать диалог с пользователем». Подобные изменения происходят и в Беларуси:

— В IT появляется много так называемых бэк-офисных вакансий. Это не те, кто связан непосредственно с разработкой, а те, кто сопровождает этот процесс — маркетологи, клиент-менеджеры, менеджеры проектов. Кандидаты с великолепными коммуникативными способностями будут востребованы всегда. Такие вакансии всегда закрываются непросто, — отмечает директор кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов.

Специальности, связанные с коммуникациями и рекламой, востребованы не только в IT — спрос на них растет с каждым годом во всех областях.



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— Активно развивается сфера интернет-маркетинга, SEO-продвижения и обычного маркетинга. Достаточно велик спрос на маркетологов разного уровня. Хорошие специалисты в области продаж были нужны всегда — в новом году, думаю, спрос на них падать не будет, — рассказывает о востребованных специальностях директор кадрового агентства «Коллекция открытий» Ирина Шатковская.

Благодаря политике государства в новом году будут востребованы специалисты в сфере туризма:

— Финансирование правительством Беларуси и поддержка государством программы развития туризма дает основание предполагать увеличение открытых вакансий в сфере туризма, гостиницах, ресторанах (в 2016 году +30% вакансий по сравнению с 2015 годом), — комментирует Виктория Дорожок.

Сокращения — в госсекторе

В 2017 году продолжатся сокращения среди госслужащих (-25,6% вакансий — в 2015 году, -16,7% — в 2016 году) и работников крупных государственных предприятий — так называемых флагманов белорусской промышленности.



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— В связи с необходимостью сокращения бюджетных средств, вероятно, сохранится наметившаяся тенденция по уменьшению числа рабочих мест для госслужащих, — предполагает Виктория Дорожок. — Продолжится оптимизация персонала в промышленности и строительстве. В основном сокращения будут на убыточных госпредприятиях. Что касается сферы строительства и недвижимости, сохранить численность работников смогут предприятия, ориентированные на предоставление услуг на внешних рынках.

Уменьшится спрос на инженерно-технические специальности, что связано опять же с оптимизацией кадров в промышленности.

Директор кадрового агентства Игорь Кочетов считает, что сокращения могут затронуть и банковскую сферу:

— Для Беларуси с населением 9,5 миллиона человек и с пока еще мало развитым частным сектором то количество банков, которые сейчас оперируют на финансовом рынке, — это объективно много. Можно сказать, что будут сокращения в банковском секторе, но незначительные.

За январь-ноябрь 2016 года по всей стране на работу было принято чуть больше 571 тысячи человек, при этом уволено — 669 тысяч человек. Таким образом, тех, кто не смог найти новую работу, оказалось 98 тысяч. За аналогичный период 2015 года чистые увольнения составили 72,5 тысячи человек. Самым неспокойным месяцем оказался август — в конце лета было уволено более 88 тысяч человек. Это, например, ровно в два раза больше, чем было уволено в январе, и почти в полтора больше, чем было уволено в июле (65 тысяч). При этом в августе также было принято на работу рекордное за год количество человек — 78,5 тысячи.

«Покупается только опыт — голое образование не интересует»

Нелегко будет найти работу тем, кто не имеет никакого опыта или чей опыт слишком «хаотичный». Чаще всего это недавние выпускники вузов и колледжей. Им эксперты советуют быть менее притязательными и соглашаться на предложения даже с самой скромной зарплатой.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Если человек попал в ситуацию, когда необходимо искать работу, а опыта нет, надо осознавать это и не завышать свои ожидания. Нужно браться за любую работу по специальности, на которую вас готовы взять, чтобы наработать опыт. Сейчас покупается только опыт — просто голое образование мало кого из нанимателей интересует, — советует Ирина Шатковская.

Также тяжело найти работу по специальностям, где не нужно специальное образование и особые навыки. Например, вакансии дворников, уборщиков, охранников и вахтеров, на которые претендуют по несколько десятков, а то и сотен человек.

Еще одна категория «уязвимых» соискателей — люди предпенсионного и пенсионного возраста. Как считают эксперты, повышение пенсионного возраста , которое началось в Беларуси c этого года, не сильно изменит их положение:



Фото: Reuters

— Я думаю, что компании не станут активнее нанимать соискателей старшего возраста. Повышение пенсионного возраста — это, скорее, мера государства, которая нацелена на то, чтобы уменьшить собственные затраты, а не на то, чтобы улучшить отношения между нанимателями и соискателями этой категории, — считает Ольга Надточаева. — Компании часто не рассматривают соискателей в возрасте 50+ из-за их сложной технической обучаемости. Если вакансия требует высокого темпа работы, мобильности, быстрой обучаемости — это не для сотрудников в возрасте. Однако они могут работать на специальностях, где важна стабильность и нужен специфический опыт. Часто это работа на производстве. Соискатели 50+ — это очень хорошая категория работников, если нужен стабильный, надежный сотрудник. Главное — научиться с ними правильно работать.

Зарплата вырастет минимально и не у всех

В 2017 году, по словам экспертов, зарплата вырастет минимально и далеко не у всех категорий работников.

— В условиях ограниченных финансовых возможностей и медленного восстановления экономики в 2017 году прогнозируются минимальные темпы роста зарплат. Я говорю про зарплаты в белорусских рублях, а не в долларах и другой валюте. Более 80% компаний перестали привязывать расчет заработной платы к валюте, — рассказывает Ольга Надточаева. — При этом рост зарплат затронет не весь штат сотрудников. Повышений и дополнительных премий могут ожидать отдельные категории специалистов, в частности, те, кто приносит компании прибыль.



Фото: TUT.BY

Падают доходы у тех, кто решил работать на себя. Из-за этого многие ипэшники и фрилансеры сегодня стремятся найти стабильную работу.

— В этом секторе экономики скажется ситуация 2016 года и продолжится снижение доходов от предпринимательской деятельности и неформального заработка. Те люди, которые раньше занимались фрилансом, сейчас стараются найти постоянное место работы, потому что их доходы слишком сильно упали, — продолжает специалист.

Как сохранить работу, если начнутся сокращения?

Во времена, когда компаниям приходится сокращать затраты на персонал, особенно ценятся многофункциональные специалисты — люди, которые могут выполнять работу сразу нескольких сотрудников.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Это такое объединение, унификация нескольких специалистов в одном. Самый простой пример — это когда продавца-консультанта просят разработать дизайн какой-нибудь рекламной продукции. Компании не хотят нанимать дизайнеров для этого и скидывают работу на продавца, который, может быть, никогда в жизни этим не занимался. Ему говорят: «Ты попробуй, вдруг что-нибудь получится». Или другой пример — технический специалист, который к тому же имеет опыт продаж.

В последние пару лет сильно выросло количество вакансий, где английский язык — обязательное требование. Поэтому стоит подтянуть свой иностранный язык, если вдруг вы захотели поменять работу. Кроме того, чтобы стать более конкурентоспособным специалистом, необходимо постоянно повышать квалификацию и посещать курсы и тренинги по профессии — начальство это ценит.

— Надо ходить на все возможные курсы. Если вы хотите развиваться в продажах — идите на курсы продаж, в интернет-маркетинге — идти на курсы интернет-маркетинга и т.д. Это не только новые знания, но и полезные контактны. Так у вас появятся связи, которые затем смогут вам пригодиться при трудоустройстве, — советует Ирина Шатковская.

Еще один актуальный в современных условиях навык — менеджерские способности, для развития которых также существует множество специализированных программ:

— С учетом того, что компании сейчас удерживают и развивают руководителей высшего и среднего звена и ключевых специалистов, важно «прокачивать» свои менеджерские компетенции. Это программы для руководителей среднего звена, программы в формате МВА — они дают возможность систематизировать уже имеющийся опыт и общаться с профессионалами в коммьюнити — так вы сможете стать на уровень выше. Ведь сначала мы получаем образование, потом получаем опыт, и именно такие программы учат нас с этим опытом дальше правильно работать, — советует Ольга Надточаева.