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МВД: Пропавшие студенты БГЭУ могли воспользоваться каналом нелегальной миграции

10.01.2017 12:47 — Разное | Ежедневник  
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МВД: Пропавшие студенты БГЭУ могли воспользоваться каналом нелегальной миграции

фото: sfu-kras.ru

По версии милиции, с помощью студенческих программ иностранцы пытаются из Беларуси нелегально попасть в Европу.

МВД выдвинул новую версию пропажи нескольких иностранных студентов БГЭУ.

 «По приезду в Беларусь такие "студенты" после поступления в вузы начинают поиск путей для выезда в страны Евросоюза, Украину, Российскую Федерацию», - заявили в пресс-службе МВД, передает БЕЛТА.

Как пояснили в пресс-службе, в конце 2016 года в милицию обратилось руководство БГЭУ в связи с исчезновением 24 граждан Бангладеш и 1 гражданина Сенегала. Они обучались на подготовительных курсах с целью последующего поступления в университет.

Установлено, что несколько пропавших сейчас находятся в Российской Федерации. Местонахождение остальных, а также причины, по которым они покинули Беларусь, выясняются. Не исключено, что некоторые иностранцы попыталась попасть на территорию Европейского союза.

«Следует отметить, что нахождение указанных граждан в нашей стране было легальным», - подчеркнули в МВД.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на протяжении последних лет в Беларуси фиксируются «попытки легализации мигрантов с использованием так называемых студенческих каналов».

Организаторы серого бизнеса используют систему приглашений иностранных граждан на учебу в Беларусь. В течение последних лет зарегистрировано более 100 подобных фактов.

Количество иностранцев, которые обучаются в белорусских учебных заведениях в 2016 году составило более 17 тысяч человек.

В МВД разъяснили сложившуюся ситуацию в БГЭУ.

 
 
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По версии милиции, с помощью студенческих программ иностранцы пытаются из Беларуси нелегально попасть в Европу.

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