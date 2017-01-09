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Видеофакт: смог в Варшаве с высоты птичьего полета

10.01.2017 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жители Варшавы делятся видеозаписями, на которых отчетливо виден спустившийся на город смог.

Смог над Варшавой, Краковом и другими городами Польши появился 8 января. Непростая экологическая ситуация возникла из-за погодных условий: из-за сильных морозов жители Польши стали использовать печное отопление, многие как топливо жгут мусор.

В понедельник, 9 января, в Варшаве активисты организовали несколько митингов против неблагоприятной экологической обстановки. Так, на один из памятников Варшавы надели маску-респиратор, чтобы привлечь внимание общественности к смогу.

 

 

 
 
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Видеографы из Польши засняли с высоты птичьего полета панораму Варшавы, укрытую смогом. На видео польская столица в дымке кажется футуристическим мегаполисом.

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