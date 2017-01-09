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Видеофакт: смог в Варшаве с высоты птичьего полета
10.01.2017 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Жители Варшавы делятся видеозаписями, на которых отчетливо виден спустившийся на город смог.
В понедельник, 9 января, в Варшаве активисты организовали несколько митингов против неблагоприятной экологической обстановки. Так, на один из памятников Варшавы надели маску-респиратор, чтобы привлечь внимание общественности к смогу.
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Видеографы из Польши засняли с высоты птичьего полета панораму Варшавы, укрытую смогом. На видео польская столица в дымке кажется футуристическим мегаполисом.
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