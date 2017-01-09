Для изучения организации работы дорожных служб при объявлении оранжевого уровня опасности КГК, областному управлению МЧС и службам ведомственного контроля Миноблисполкома понадобилось всего 2 дня. Мониторинг проходил с 5 по 6 января. И вот итоги.





Техника: каждая 10-я машина нуждается в ремонте

Сотрудники КГК отметили, что не вся техника была готова к работе в условиях циклона «Аксель». По данным «Минскоблдорстроя», 6 января около 10% техники, а это порядка 55 единиц, не вышли на уборку дорог и улиц из-за неисправностей. Хотя были и другие причины простоя спецтранспорта в «горячие» для коммунальников дни. Например, в ДРСУ № 193 Любани для работы на автогрейдере и погрузчике попросту не нашлось водителей — эти вакансии до сих пор открыты. Такая же ситуация и в ДРСУ № 166 Солигорска. Правда, там еще и погрузчик неисправен с сентября 2016 года.









Организация работы: режим «вполсилы»

Среди причин, из-за которых дорожные службы не прошли испытание «Акселем», КГК назвал невозможность оперативно реагировать на обстановку. Более мобильными дорожные службы могли бы стать, оборудовав всю технику GPS-регистраторами. Это позволило бы не только корректировать в онлайн-режиме работу спецтранспорта, но и контролировать ее. Например, отслеживать, соответствуют ли данные GPS-регистраторов показателям пробега техники, указанным в путевых листах.

Как показал мониторинг КГК, в некоторых ДРСУ путевые листы отсутствовали. А в ДРСУ № 210 Дзержинска журнал, в котором отмечают выезд техники на работу и ее возвращение, не был заполнен из-за болезни сотрудника. Поэтому невозможно было узнать, где, когда и сколько спецмашин убирали снежные заносы. Как показали проверки, после снегопада 4 января техника работала далеко не в усиленном режиме: МАЗы — девять с половиной часов, тракторы — не более 10 часов, автогрейдеры — шесть с половиной часов. Поэтому оперативно расчистить дороги от снега не получилось.

Снегозащитные ограждения: не было, нет и… не надо?

Участки дорог, где снега скапливается больше, чем на других, обычно хорошо известны — их определяют инженерными проработками. ТКП (Технический кодекс установившейся практики) требует до 1 декабря выставить в таких местах колья, чтобы после наступления устойчивого «минуса» установить на них снегозащитные сооружения. Как показал мониторинг, такие конструкции есть не везде. Например, в Марьиной Горке ДЭУ-68 не установило на дорогах Р43, Р68, Р59 больше 2,5 км снегозадерживающих щитов (сетки). Представители ДРСУ № 169 из Марьиной Горки вообще затруднились ответить, нужно ли на территории, которую они обслуживают, устанавливать такие щиты. А если нужно, то сколько.









А ведь отсутствие снегозадерживающих щитов требует дополнительной уборки дорог. Поэтому и возникают проблемы как у водителей, так и у местных жителей. Например, 5 января из-за переметов на автодорогах, которые обслуживаются ДРСУ № 195 Молодечно, автомагазин местного райпо не смог доехать до деревень Бортники и Гойжево.

Есть у госконтроля вопросы и по уборке трассы М5.





Активизация по сигналу ГАИ и МЧС

КГК Минской области констатирует: работа дорожных служб зачастую активизируется только по настоятельному требованию ГАИ и МЧС. Например, в Столбцах 4 января сотрудники Госавтоинспекции дважды оставляли в журнале ДРСУ № 135 запись о том, что работу по расчистке дорог необходимо усилить. Однако в тот день в две смены (с 06.20 4 января по 01.50 5 января) трудились только два трактора. Остальная техника уже в 20.30 4 января стояла в гараже.







