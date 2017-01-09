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Шведский клуб заинтересовался хоккеистом, с которым разорвало контракт минское "Динамо"

10.01.2017 14:08 — Разное | Tut.by  
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Шведский клуб «ХВ-71» заявил о заинтересованности в бывшем нападающем минского «Динамо» Давиде Улльстреме.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Конечно, он нам очень интересен. Не секрет, что мы пытались подписать его еще летом. Нам нужен нападающий, ведь до конца не ясно, сможет ли восстановиться в этом сезоне Теему Лайне.

Пока мы не начали переговоры. Когда Улльстрем вернется домой, мы поговорим о его восстановлении после операции. Знаю, что у Давида были проблемы с плечом, но вам лучше спросить у него о нынешнем состоянии», — приводит слова спортивного директора «ХВ-71» Юхана Хульта издание Expressen.

Давид Улльстрем перешел в минское «Динамо» в июне 2016 года, но смог провести за клуб лишь 3 матча в КХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко. Большинство времени 27-летний форвард восстанавливался после травм. В понедельник клуб объявил о рассторжении контракта с Улльстремом.

«ХВ-71» — один из ведущих клубов Швеции. В последние 20 лет команда четырежды становилась чемпионом страны, но с 2010 года не проходила дальше четвертьфинала. За «ХВ-71» выступает бывший форвард минского «Динамо» Теему Лайне, а также ряд игроков с опытом выступления в НХЛ и КХЛ, среди которых — защитники Адам Алмквист и Дилан Риз, нападающие Эрик Кристенсен, Матиас Теденбю и Мартин Тернберг. Давид Улльстрем является воспитанником клуба. Сейчас «ХВ-71» занимает 5-е место в чемпионате Швеции.

 
 
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Шведский клуб "ХВ-71" заявил о заинтересованности в бывшем нападающем минского "Динамо" Давиде Улльстреме.

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