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Шведский клуб заинтересовался хоккеистом, с которым разорвало контракт минское "Динамо"
Шведский клуб «ХВ-71» заявил о заинтересованности в бывшем нападающем минского «Динамо» Давиде Улльстреме.
«Конечно, он нам очень интересен. Не секрет, что мы пытались подписать его еще летом. Нам нужен нападающий, ведь до конца не ясно, сможет ли восстановиться в этом сезоне Теему Лайне.
Пока мы не начали переговоры. Когда Улльстрем вернется домой, мы поговорим о его восстановлении после операции. Знаю, что у Давида были проблемы с плечом, но вам лучше спросить у него о нынешнем состоянии», — приводит слова спортивного директора «ХВ-71» Юхана Хульта издание Expressen.
Давид Улльстрем перешел в минское «Динамо» в июне 2016 года, но смог провести за клуб лишь 3 матча в КХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко. Большинство времени 27-летний форвард восстанавливался после травм. В понедельник клуб объявил о рассторжении контракта с Улльстремом.
«ХВ-71» — один из ведущих клубов Швеции. В последние 20 лет команда четырежды становилась чемпионом страны, но с 2010 года не проходила дальше четвертьфинала. За «ХВ-71» выступает бывший форвард минского «Динамо» Теему Лайне, а также ряд игроков с опытом выступления в НХЛ и КХЛ, среди которых — защитники Адам Алмквист и Дилан Риз, нападающие Эрик Кристенсен, Матиас Теденбю и Мартин Тернберг. Давид Улльстрем является воспитанником клуба. Сейчас «ХВ-71» занимает 5-е место в чемпионате Швеции.
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Шведский клуб "ХВ-71" заявил о заинтересованности в бывшем нападающем минского "Динамо" Давиде Улльстреме.
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