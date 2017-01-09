Портал коммунальной грамотности населения подсчитал , сколько тратят на оплату жировки в Беларуси и в соседних странах. Предсказуемо, у нас цифра расходов оказалась меньше всех, а в лидеры попали украинцы, у которых на оплату ЖКХ уходит половина зарплаты.

Как мы помним, за январь суммы в жировках уже выставят по новым тарифам, которые действуют с начала года. Существенно, например, подорожало отопление. За обогрев во время январских морозов мы заплатим на 17% дороже.

«Сейчас усредненные платежи за жилищно-коммунальные услуги белорусской семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, составляют около 30 рублей летом и 50 — зимой, — пишет портал коммунальной грамотности. — Эксперты подсчитали, что после повышения тарифов в 2017 году средний платеж в отопительный период повысится до 80 рублей».

Но коммунальники предлагают «оставить в стороне все охи и ахи по поводу удорожания жировок» и посмотреть, сколько они занимают в зарплате белорусов.

Исходя из средней зарплаты в 720 рублей (данные официальной статистики за октябрь), по подсчетам портала коммунальной грамотности, доля коммунальных платежей после подорожания составит 11% от средней заработной платы.

«Согласно общемировым тенденциям платеж за жилищно-коммунальные услуги в расходах домохозяйств европейских стран, в частности ближайших к нам Литве и Польше, составляет 20 — 30 процентов, — говорят специалисты. — Например, коммунальные платежи за двухкомнатную квартиру в Вильнюсе, без учета телевидения и интернета, в среднем составляют 250 евро в месяц. Средняя зарплата в Литве — около семисот евро. То есть на содержание квартир литовцы тратят треть своих доходов. Самая дорогая жилищно-коммунальная услуга в этой стране — отопление».

В Литве доля коммуналки составляет 35%, в Польше — 25%.

Граждане России и Казахстана в аналогичных условиях платят около 16 — 17%.

В самом незавидном положении оказались украинцы. «Здесь средняя зарплата едва достигает двухсот долларов, при этом жилищно-коммунальные услуги в текущем году выросли в два раза и оплачиваются по тарифам, полностью соответствующим их себестоимости, — пишет портал коммунальной грамотности. — Иными словами, уровень тарифов в стране быстро приближается к европейским стандартам, а уровень благосостояния украинцев, вынужденных большую часть дохода отдавать на оплату ЖКУ, не растет».

Получилось, что каждая вторая гривна из заработков жителей Незалежной уходит на жировку.

Кроме того, портал коммунальной грамотности проанализировал, сколько стоят основные коммунальные услуги у нас и в других странах. Как несколько лет назад , самое дорогое отопление в Литве, а самое дорогое техобслуживание в Польше.



Скриншот с портала коммунальной грамотности населения. Кликните для увеличения.