Ранее правоохранители сообщили, что в Национальном аэропорту Минск задержан уроженец Чечни, разыскиваемый за убийство двух женщин 1960 и 1986 годов рождения в городе Хасавьюрте (Республика Дагестан). Информацию о том, что мужчина может находится в Беларуси, местные сыщики получили от российских коллег.



© Sputnik / Виктор Толочко Уроженец Чечни, обвиняемый в двойном убийстве, задержан в Минске

Задержанный рассказал, что приехал в Минск на поезде из Москвы. По словам мужчины, он не знает кем и за что был объявлен в розыск.

"Имелись достоверные сведения, что подозреваемый предпримет попытку скрыться, что, в общем-то, и подтвердилось. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий его задержали в зоне пограничного контроля Национального аэропорта во время посадки на рейс", — рассказал заместитель начальника ГУУР МВД полковник милиции Виктор Юзефович.

В МВД добавили, что задержанный пытался вылететь в Стамбул.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции. Информация о задержании передана в МВД РФ.