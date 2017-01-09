|
Чеченец, задержанный в аэропорту Минска, приехал на поезде из Москвы
10.01.2017 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Ранее правоохранители сообщили, что в Национальном аэропорту Минск задержан уроженец Чечни, разыскиваемый за убийство двух женщин 1960 и 1986 годов рождения в городе Хасавьюрте (Республика Дагестан). Информацию о том, что мужчина может находится в Беларуси, местные сыщики получили от российских коллег.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержанный рассказал, что приехал в Минск на поезде из Москвы. По словам мужчины, он не знает кем и за что был объявлен в розыск.
"Имелись достоверные сведения, что подозреваемый предпримет попытку скрыться, что, в общем-то, и подтвердилось. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий его задержали в зоне пограничного контроля Национального аэропорта во время посадки на рейс", — рассказал заместитель начальника ГУУР МВД полковник милиции Виктор Юзефович.
В МВД добавили, что задержанный пытался вылететь в Стамбул.
В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции. Информация о задержании передана в МВД РФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД Беларуси обнародовало видеозапись предварительного допроса задержанного по подозрению в двойном убийстве уроженца Чечни. Мужчина рассказал, как попал в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии