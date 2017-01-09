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Эксперт: каких перемен в экономике ждать от экстравагантного Трампа?

10.01.2017 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Каких изменений в макроэкономической ситуации стоит ожидать с приходом Трампа на президентский пост, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с заведующим кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем.

Эксперт уточнил, что в настоящее время ситуация на мировых рынках остается спокойной и каких-либо кардинальных перемен ждать не стоит.

"Каким бы экстравагантным ни был Трамп в своих заявлениях во время предвыборной кампании, когда он станет президентом, может быть совершенно другой стиль поведения и совершенно другая риторика", — отметил эксперт в студии радио Sputnik.

По словам Вячеслава Ярошевича, заявлять можно одно, и совсем другое дело — какие документы подписываются и какие решение принимаются.

"Америка — это такая махина, которая не в состоянии перестроиться мгновенно по желанию одного человека. Там слишком много разных интересов переплетено, как внутренних, так и внешних", — добавил собеседник Sputnik.

При этом Вячеслав Ярошевич напомнил, что основная нервозность по поводу предстоящего прихода Трампа на президентский пост связана с его заявлениями, касающимися внешней политики.

"Самое главное, что заставляет многих нервничать, это внешнеполитическая линия Трампа, особенно во взаимоотношениях с Россией. И все же он, в первую очередь, заинтересован в восстановлении внутреннего порядка, запущенного после того, что некоторые увлеклись внешнеполитическими играми", — констатировал Вячеслав Ярошевич.

Полную версию беседы с заведующим кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем о макроэкономической ситуации накануне прихода Дональда Трампа на пост президента США слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 24
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Мировые рынки замерли в ожидании прихода Дональда Трампа на пост президента США - будущий американский лидер заявил, что не собирается быть слишком политически...

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