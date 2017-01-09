Тихоокеанский флот России в первом полугодии 2017 года пополнит корвет проекта 20 380 «Совершенный», вооруженный управляемыми ракетами, сообщает «Российская газета».



Корвет проекта 20 380. Фото: warfiles.ru

Главное оружие «Совершенного» — восемь противокорабельных крылатых ракет Х-35 с дальностью стрельбы 260 километров. Эти ракеты обладают высокой помехозащищенностью системы наведения и их трудно обнаружить, так как Х-35 летят низко над поверхностью моря.

По утверждению разработчиков, одного попадания такой ракеты хватит, чтобы потопить эсминец . От воздушной атаки «Совершенного» защищает ЗРК «Редут» и две шестиствольные 30-миллиметровые артустановки АК-630М. Кроме того, корабль оснащен 100-мм орудием А-190.

«РГ» пишет, что корвет «Совершенный» впервые в мире оснащен противоторпедным комплексом «Пакет-НК». Его 330-миллиметровые боеприпасы способны уничтожить торпеды, атакующие корабль, в радиусе 1400 метров и на глубине до 800 метров.

Сейчас корабль проходит испытания под контролем военных специалистов Тихоокеанского флота.

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