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Белорус застрелился в России во время игры в русскую рулетку

10.01.2017 15:34 — Разное | БДГ  
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На сайте Следственного комитета РФ по Московской области размещена информация о том, что в Волоколамском районе проводится проверка по факту гибели мужчины.

Гибель 37-летнего белоруса произошла в результате неосторожного обращения с оружием, когда он в результате распития спиртных напитков со знакомым предложил сыграть в русскую рулетку, предварительно выстрелив в потолок квартиры, где происходила эта встреча, сообщает РЕН ТВ.

В правоохранительные органы данная информация поступила 9 января 2017 года.

Трагедия произошла в квартире жилого дома деревни Тимонино, где и было обнаружено тело погибшего.

По данному факту следственным отделом по г. Волоколамск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время следственными органами получены сведения о том, что пострадавший получил ранение самостоятельно в результате неосторожного обращения с оружием.

Фото: СК РФ по Московской области

 
 
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На сайте Следственного комитета РФ по Московской области размещена информация о том, что в Волоколамском районе проводится проверка по факту гибели мужчины.

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