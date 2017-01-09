"Мне кажется, что от восточного партнерства экономическая выгода практически не просматривается. Потому что это в первую очередь политический проект, который был в первую очередь нужен для имиджа и по другим причинам", — отметил заведующий кафедрой финансов Международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.

Эксперты из Беларуси, Молдовы и Грузии сошлись во мнении о том, что экономической пользы ни от "Восточного партнерства", ни от договора об ассоциации с Евросоюзом для стран не было.

"Ассоциация ни к чему хорошему не приводит — ни политически, ни экономически. Но все то, что направлено на расширение контактов — благо. Хороши и гранты со стороны европейских государств, если они направлены не на решение политических вопросов или развитие так называемого гражданского общества", — сказал политолог Александр Шпаковский.

Добавили специалисты и то, что подобным интеграционным инициативам не хватает бизнес-измерения — они назвали их "слишком политизированными".

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