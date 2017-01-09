﻿ Беларусь, Молдова и Грузия обсудили "Восточное партнерство". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь, Молдова и Грузия обсудили "Восточное партнерство"

10.01.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Мне кажется, что от восточного партнерства экономическая выгода практически не просматривается. Потому что это в первую очередь политический проект, который был в первую очередь нужен для имиджа и по другим причинам", — отметил заведующий кафедрой финансов Международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.

Эксперты из Беларуси, Молдовы и Грузии сошлись во мнении о том, что экономической пользы ни от "Восточного партнерства", ни от договора об ассоциации с Евросоюзом для стран не было.

"Ассоциация ни к чему хорошему не приводит — ни политически, ни экономически. Но все то, что направлено на расширение контактов — благо. Хороши и гранты со стороны европейских государств, если они направлены не на решение политических вопросов или развитие так называемого гражданского общества", — сказал политолог Александр Шпаковский.

Добавили специалисты и то, что подобным интеграционным инициативам не хватает бизнес-измерения — они назвали их "слишком политизированными".

Полную версию видеомоста между Тбилиси, Кишиневом и Минском смотрите в видеозаписи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеомост между столицами трех государств прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik во вторник. Смотрите видео с мнениями экспертов о будущем сотрудничества...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус застрелился в России во время игры в русскую рулетку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика