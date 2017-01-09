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На МКАД опрокинулся грузовик дорожников с песком: движение затруднено
Движение по внешнему кольцу МКАД затруднено из-за ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ Минска.
Авария произошла днем 10 января. Как сообщили в ГАИ, на 56-м километре внешнего кольца МКАД возле стадиона «Заря» опрокинулся грузовик с песком. К счастью, водитель в ДТП не пострадал.
По словам очевидцев, водитель грузовика потерял управление из-за лопнувшего колеса.
Движение в районе аварии серьезно затруднено, для движения свободна одна полоса. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут своего движения с учетом данной информации.
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По предварительной информации, у грузовика во время движения лопнуло колесо.
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