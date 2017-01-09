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Меньше, чем планировали. За год цены в Беларуси выросли на 10,6%
В 2016 году инфляция в Беларуси составила 10,6%,
В декабре инфляция составила 0,5%. Цены на продовольственные товары выросли на 1% (с начала года — на 10,4%), а на платные услуги — на 1,1%.
При этом на непродовольственные товары в прошлом месяце зафиксировали дефляцию (-0,6%), но по итогам года они подорожали на 6,8%.
Напомним, в августе в Беларуси впервые за 7 лет в Беларуси
В 2015 году инфляция в Беларуси
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Больше всего в прошлом году подорожали платные услуги - 17,6%.
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