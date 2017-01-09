В 2016 году инфляция в Беларуси составила 10,6%, сообщает Белстат. Больше всего за подорожали платные услуги — 17,6%. Напомним, правительство прогнозировало, что годовая инфляция не превысит 12%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

В декабре инфляция составила 0,5%. Цены на продовольственные товары выросли на 1% (с начала года — на 10,4%), а на платные услуги — на 1,1%.

При этом на непродовольственные товары в прошлом месяце зафиксировали дефляцию (-0,6%), но по итогам года они подорожали на 6,8%.

Напомним, в августе в Беларуси впервые за 7 лет в Беларуси зафиксировали дефляцию. После этого цены снова стали расти, но в октябре подешевели платные услуги.

В 2015 году инфляция в Беларуси составила 12%, а в 2014 году — на 16,2%. В этом году, как прогнозируется, товары и платные услуги подорожают не больше, чем на 9%.