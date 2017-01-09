Шведский эксперимент по сокращению рабочего дня до 6 часов оказался слишком дорогим для государственных учреждений. Поэтому идея 30-часовой рабочей недели пока не получит широкого распространения в Швеции, пишет газета The New York Times.



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Два года назад в одном из домов престарелых в городе Гетеборге рабочий день уменьшили до шести часов. Эксперимент доказал: люди стали работать эффективнее, улучшилось их здоровье, повысился уровень удовлетворенности своей работой. Однако 6-часовой рабочий день слишком дорого обошелся работодателю: пришлось нанять 17 новых медсестер — расходы увеличились примерно на 700 тысяч евро в год. С 2017 года работники дома престарелых вновь перешли на 8-часовой рабочий день.

Как отмечает газета, итоги этого локального эксперимента показали: идея уменьшить рабочую неделю, скорее всего, не получит общенационального распространения на законодательном уровне. Консерваторы в муниципальном совете Гетеборга описали эксперимент как «утопическое безрассудство, которое слишком дорого обходится для налогоплательщиков».

Напомним, несколько лет назад Швеция объявила о сокращении рабочего дня на два часа с сохранением той же зарплаты. Предполагается, что эта мера должна повысить производительность и мотивацию сотрудников.

6-часовой рабочий день не носит в Швеции обязательный характер — компании переходят на такой график по собственному желанию. Многие компании перевели своих работников на сокращенный рабочий день уже давно. Например, сервисный центр Toyota в том же Гетеборге успешно работает по 6-часовому графику уже более десяти лет.