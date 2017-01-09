



Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области.

Официальные представители Следственного комитета России сообщают, что ранения мужчина получил самостоятельно. По неподтверденной информации телеканала РЕН ТВ , это случилось во время игры в русскую рулетку.

Инцидент произошел 9 января в одной из квартир в деревне Тимонино (Волоколамский район Московской области). Там обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Сейчас проводится доследственная проверка. Предварительная версия – неосторожное обращение с оружием.

«Получены сведения о том, что пострадавший получил ранение самостоятельно в результате неосторожного обращения с оружием», — рассказали в Управлении СК по Московской области.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку» Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области.

По информации телеканала РЕН ТВ, погибший был гражданином Беларуси. В тот вечер он приехал в гости к знакомому, где оба употребляли спиртное. В какой-то момент белорус достал свой сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Пару раз выстрелил в потолок, раскрутил барабан оружия и предложил сыграть в русскую рулетку. А потом приставил ствол к виску.