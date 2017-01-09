У жителей Пинска изъяты фальшивые водительские удостоверения иностранных государств, сообщила официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

При проведении комплексной проверки сотрудники МРЭО ГАИ Пинского ГОВД усомнились в подлинности водительских удостоверений двух мужчин. Так, грузин, имеющий вид на жительство в Беларуси, предъявил правоохранителям права, якобы выданные в Грузии. По его словам, их он получил на родине в соответствующих органах. Второй пинчанин (гражданин Беларуси) сообщил инспекторам, что водительское удостоверение ему передали родственники из Йемена, где он проходил курсы для получения права управления транспортным средством.

Документы обоих мужчин были переданы в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Согласно заключению эксперта водительские удостоверения изготовлены не предприятием, а распечатаны на обычном принтере. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 380 (подделка, изготовление, использование поддельных документов) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет.

«Документы с признаками подделки нередко встречаются в экспертной практике. За 2016 год в управлении ГКСЭ по Брестской области проведено 832 экспертизы и исследования документов, из которых большинство составили технические паспорта транспортных средств, свидетельства о прохождении техосмотра, водительские удостоверения и гражданские паспорта», — отметила Татьяна Сивицкая.