|
Поляки проинспектируют артиллеристов Беларуси
10.01.2017 16:54 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Инспекционная группа военных Польши посетит с визитом в Беларуси 336-й реактивную артиллерийскую бригаду, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны республики.
"В период с 10 по 12 января в соответствии с положениями Венского документа 2011 года Беларусь посетит инспекционная группа Республики Польша. Инспекционная группа проведет посещение по оценке 336-й реактивной артиллерийской бригады", – говорится в сообщении.
Там отмечается, что в ходе посещения будет проведена оценка достоверности информации, представленной Белаурсью государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.
В проведении посещения, кроме двух военных инспекторов Польши, примет участие один военный инспектор из Чехии, подчеркивается в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проверку, кроме двух военных польских инспекторов, примет участие один военный из Чехии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии