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Поляки проинспектируют артиллеристов Беларуси

10.01.2017 16:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Инспекционная группа военных Польши посетит с визитом в Беларуси 336-й реактивную артиллерийскую бригаду, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны республики.

"В период с 10 по 12 января в соответствии с положениями Венского документа 2011 года Беларусь посетит инспекционная группа Республики Польша. Инспекционная группа проведет посещение по оценке 336-й реактивной артиллерийской бригады", – говорится в сообщении.

Там отмечается, что в ходе посещения будет проведена оценка достоверности информации, представленной Белаурсью государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.

В проведении посещения, кроме двух военных инспекторов Польши, примет участие один военный инспектор из Чехии, подчеркивается в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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В проверку, кроме двух военных польских инспекторов, примет участие один военный из Чехии.

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