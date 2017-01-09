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Названа дата первого официального матча Шараповой после дисквалификации

10.01.2017 17:07 — Разное | Tut.by  
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Российская теннисистка Мария Шарапова 26 апреля на турнире в Штутгарте впервые примет участие в официальном матче после дисквалификации. Об этом сообщается на сайте соревнований.

«Я счастлива, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих фанатов и вернуться к любимому делу», — рассказала Шарапова.

Шарапова продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 4 октября прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Спортсменку дисквалифицировали за применение мельдония 8 июня.

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». В составе сборной России она победила в Кубке Федерации и завоевала серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне в одиночном разряде.

 
 
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"Я счастлива, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих фанатов и вернуться к любимому делу", -...

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