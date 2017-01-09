МИНСК, 10 янв — Sputnik. Руководитель Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Беларуси Валентин Цехмейстер считает, что указ о безвизовом въезде нужно воспринять со сдержанным оптимизмом, но назвал его "первой ласточкой".

"Турбизнес приветствует этот указ. Мы рады этому первому шагу, это решение мы лоббировали более 10 лет", — заявил Цехмейстер во вторник, отвечая на вопросы журналистов в рамках брифинга на тему "Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев", который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik.



© Sputnik/ Виктор Толочко МИД: Беларусь предупреждала Россию о введении безвизового режима

"Указ — это первая ласточка, которая поможет продемонстрировать миру открытость Беларуси и увеличить туристические потоки в страну", — сказал он.

При этом Цехмейстер сказал, что данный указ следует воспринять со сдержанным оптимизмом.

"В любом случае, не стоит ожидать от указа каких-то скачков с посещаемостью иностранными туристами страны, — отметил он.

В свою очередь председатель Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый также считает, что первые шаги по развития белорусского туристического рынка и главных шагов в этом направлении можно ждать только в 2018 году.

"Это эксперимент, это проект, за который так ратовали и МИД и Минспорта. Это помощь белорусским туроператорам, которая направлена на диверсификацию туристических потоков в страну", — сказал он.

"Нужно понимать, что никаких прорывов в 2017 году не будет. Основные туристические потоки в Беларусь идут не через Национальный аэропорт Минск, он не является основной точкой въезда и выезда в страну туристов", — сказал Гулый.

Вместе с тем он отметил, что страна должна быть готова. Что иностранных туристов после указа об отмене виз для 82 стран мира на пять дней станет больше.

"И в этой ситуации нужно подумать о достойном сервисе и деловой этике", — подчеркнул эксперт.

Беларусь-Латвия

Отвечая на вопрос о безвизовом въезде на пять дней неграждан Латвии, Гулый подчеркнул, что Беларусь в первую очередь заинтересована в туристических группах латвийских школьников.

"Латвийский рынок детского туризма может быть более активно представлен в Беларуси", — заявил он.

При этом Гулый отметил, что пока что в страну едут туристы из Латвии, для которых Беларусь не является открытием. По его словам, туристам из этой страны не будут интересоваться "рыцарской" Беларусью, для этого контингента туристов боле будет интересен "славянский" аспект.

В свою очередь начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха считает, что реализация данного указа позволит привлечь в страну больше иностранных туристов.

"Когда бываешь в зарубежных командировках, слышишь мнения, что в Беларуси сложный визовый режим, нужно много собирать документов для получения визы, да и сама стоимость виз высокая", — сказала Муха.

При этом она подчеркнула, что облечение визового режима с Израилем, Турцией, Китаем уже дало свои результаты в плане увеличения туристического потока в Беларусь. "Можно привести и пример с Августовским каналом, с июля, когда отменены визы для иностранцев, этот канал посетило более 2300 человек", — отметила представитель Минспорта.

Отвечая на вопрос о том, чем будет завлекать Беларусь иностранных туристов в страну, Муха подчеркнула, уже утверждены планы выставок и мероприятий на 2017 год.

Топ-10

Представитель Минспорта сообщила, что в 2015 году в Беларусь въехало 4,3 миллиона туристов, на первом месте по количество въехавших на первом месте находится Украина — более почти 1,5 тысячи человек, на втором Россия — более 980 тысяч, на третьем Литва — почти 600 тысяч.

В топ-10 стран, туристы из которых посетили в 2015 году Беларусь, также вошли Польша, Молдова, Латвия, Германия, Казахстан, Грузия, Турция, уточнила она.

За девять месяцев 2016 года общая цифра туристов, приехавших в Беларусь, составила более 3,2 миллиона. На первом месте по числу въехавших находится Россия (959880 человек), на втором — Украина (915834 человека), на третьем — Литва (388 656). В десятку стран, из которых приехали в Беларусь туристы в 2016 году, вошли также Польша, Молдова, Латвия, Германия. Казахстан, Турция (более 20 тысяч, что составило рост на 40%), Израиль (более 18 тысяч, что в два раза больше, чем в предыдущем году), Китай (16,4 тысячи человек, что на 18,5% больше, чем в 2015 году), отметила она.