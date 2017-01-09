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МИД Литвы: литовцы в Беларусь самолетом не летают

10.01.2017 17:01 — Разное | Ежедневник  
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МИД Литвы: литовцы в Беларусь самолетом не летают

фото: hvylya.net

Внешнеполитическое ведомство Литвы прокомментировало указ, разрешающий гражданам ЕС и многих других стран прилетать в Беларусь без визы на пять дней.

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, такой порядок въезда — только через Национальный аэропорт Минск не особо актуален литовцам, поскольку в Беларусь они чаще путешествуют наземным, а не воздушным транспортом.Об этом министр заявил в комментарии lrytas.tv.

«Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года обсуждаем так называемое соглашение о малом приграничном движении, которое бы существенно упростило поездки для жителей приграничья по обе стороны границы», — заявил Линкявичюс.

«В этом вопросе мы все еще не получили ответа от Беларуси. Наши люди не так часто пользуются аэропортом, им все же актуальнее передвижение наземным транспортом», — добавил он.

Напомним, малое приграничное движение хотят ввести для жителей 30−50-километровой приграничной зоны для упрощенного пересечения границы. Пока соглашение действует лишь на границе Беларуси и Латвии. Вопрос о малом приграничном движении с Польшей и Литвой пока остается на повестке дня.

9 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств, в том числе и граждан ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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Внешнеполитическое ведомство Литвы прокомментировало указ, разрешающий гражданам ЕС и многих других стран прилетать в Беларусь без визы на пять дней.

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