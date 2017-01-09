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Компетентные органы соседних стран будут вместе контролировать пребывание иностранных граждан на общей территории.

Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, передает БЕЛТА.

План мероприятий по формированию общего миграционного пространства предполагает контроль за режимом пребывания иностранных граждан на территории Союзного государства, отметил представитель МВД.

План включает подготовку межправительственных соглашений, регламентирующих формирование единого миграционного пространства, а также интеграцию информационных ресурсов, взаимодействие компетентных органов при контроле за пребыванием и выездом иностранцев.

Алексей Бегун добавил, что уже с прошлого года действует общее соглашение о взаимном признании решений об отказе иностранцам во въезде в страну. В соответствии с ним лица, которым запрещен въезд в Россию, не могут попасть в Беларусь без решения компетентного органа нашей республики. "Иностранцы при желании могут обратиться на сайт МВД Беларуси, написать электронное обращение с приложением своих паспортных данных - и в течение трех рабочих дней будет подготовлен ответ о том, имеются ли препятствия для их въезда в Беларусь", - проинформировал представитель МВД.