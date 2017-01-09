﻿﻿ Лондонский Альберт-Холл продает места в ложе рядом с королевой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лондонский Альберт-Холл продает места в ложе рядом с королевой

10.01.2017 17:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лондонский Альберт-Холл продает места в ложе рядом с королевой

Лондонский зал Альберт-Холл выставил на продажу одну из лож бельэтажа. За места поблизости от королевской семьи новому владельцу придется выложить немалую сумму — 2,5 млн фунтов.

 «Продажа десятилетия», — так окрестил предложение о покупке одной из лож знаменитого лондонского зала Альберт-Холл менеджер агентства элитной недвижимости Harrods Estates Николас Шоу. «Из нее открывается завидный вид на сцену и зрительный зал», — отметил Шоу в интервью The Telegraph, пишет РБК.

Право смотреть представления бок о бок с британской королевой обойдется будущему владельцу ложи недешево. На продажу она выставлена по цене в 2,5 млн фунток. The Telegraph отметило, что подобная цена в десять раз превышает стоимость среднего дома в Англии. Николас Шоу выразил надежду, что ложа достанется настоящим ценителям искусства. А Ричард Литтлтон, занимавший пост президента Альберт-Холла в 2010-2011 годах, отметил, что ложа не должна быть продана тем, кто использовал бы ее для коммерческой наживы.

Ложа Альберт-Холла выставляется на продажу не в первый раз. Так, в 2011 году пять мест на втором ярусе продавались за 550 тыс. фунтов, а в 2008-м отсек на десять гостей — за 1,2 млн фунтов. «Места, как это было учреждено в королевской хартии 1861 года, являются частной собственностью», — отметил пресс-секретарь Альберт-Холла.

В 2017 году Альберт-Холл станет площадкой ряда громких событий. Здесь, например, пройдут церемония вручения премии BAFTA, концерт Titanic Live и выступление Королевского филармонического оркестра с программой «Музыка Бонда».

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лондонский зал Альберт-Холл выставил на продажу одну из лож бельэтажа. За места поблизости от королевской семьи новому владельцу придется выложить немалую сумму...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Названа дата первого официального матча Шараповой после дисквалификации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика