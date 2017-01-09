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В Минске Peugeot сбил на регулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку
Авария с участием ребенка произошла 10 января, в 06.50, на столичной улице Казимировской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.
По предварительной информации, 40-летний водитель Peugeot ехал со стороны улицы Неманской в направлении МКАД и на перекрестке с улицей Каменногорской совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая вместе со старшей сестрой пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда школьница получила серьезные травмы и была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка. На какой сигнал светофора пересекали дорогу пешеходы, а на какой ехал водитель, еще предстоит выяснить инспекторам. Водитель Peugeot утверждает, что дети выбежали на дорогу на красный.
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По словам водителя, ребенок выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.
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