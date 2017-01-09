Авария с участием ребенка произошла 10 января, в 06.50, на столичной улице Казимировской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.

По предварительной информации, 40-летний водитель Peugeot ехал со стороны улицы Неманской в направлении МКАД и на перекрестке с улицей Каменногорской совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая вместе со старшей сестрой пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда школьница получила серьезные травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. На какой сигнал светофора пересекали дорогу пешеходы, а на какой ехал водитель, еще предстоит выяснить инспекторам. Водитель Peugeot утверждает, что дети выбежали на дорогу на красный.