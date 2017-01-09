Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и обладательница бронзовой награды в Рио-де-Жанейро Александра Герасименя провела мастер-класс с юными гродненскими пловцами в СШ № 39 и СДЮШОР № 5.





Все началось с того, что 3 января на своей странице в социальной сети Александра разместила короткое сообщение о готовности провести мастер-классы в спортшколах и училищах республики.

— Давно хотела организовать подобные встречи. Они не только вдохновляют ребят, но и побуждают к дальнейшему совершенствованию, а для спортсмена это важно на каждом этапе, — говорит Александра. — У меня самой в спорте все получилось далеко не сразу, и отлично знаю, как это важно иметь поддержку и видеть перед собой нужный ориентир.





Поскольку рождественские праздники трехкратный призер Олимпийских игр провела в Гомеле, первый мастер-класс прошел там. Но, как призналась Александра, приглашение посетить Гродно было первым, и после гомельской встречи спортсменка решила сохранить очередность.

В 39-й школе активно строящегося гродненского микрорайона Ольшанка учатся плавать в бассейне все ученики. С особым спортивным интересом каждый учебный день и по субботам приходят сюда на тренировку ученики двух спортивных классов. Это ребята пятого и шестого классов. И среди них уже есть свои победители. Виктория Брузго, например, становилась призером первой и второй степени областного этапа республиканских соревнований по плаванию «Золотая рыбка» на призы Александры Герасимени.

В актовом зале СШ № 39 для встречи с белорусской «золотой рыбкой» собрались юные пловцы, которые занимаются здесь, а также ребята из средней школы № 34 города Гродно и гимназии № 1. Во время импровизированной пресс-конференции один за одним школьники задавали вопросы Александре. Ребят интересовало, что чувствует спортсменка, стоя на бортике перед ответственным стартом, как борется с волнением, могла ли в пятом классе она представить, что станет призером Олимпийских игр, какие любит сладости и сколько стран удалось посетить за время спортивной карьеры.





Спрашивали и о секретах успеха, но поделиться готовой формулой Александра не смогла:

— Для каждого эта формула своя. Но важно понимать, что к олимпийскому успеху ведут не секреты, а правила. Для меня есть несколько правил, которым всегда следую: нужно верить в себя и возможный успех, на тренировках выкладываться на 200 процентов и, конечно, слушать тренера, который направляет и ведет к победе.





Каждый участник встречи получил автограф белорусской пловчихи. По всему было видно, что этой встречи ребята не только ждали, но и готовились к ней: одни пришли за автографом с распечатанными фотографиями спортсменки, другие просили оставить подпись-мотиватор прямо на шапочке для плавания.





После ознакомительной экскурсии по школе Александра Герасименя отметила отличную спортивную базу учреждения образования и в музейной комнате оставила запись в Книге посетителей музея. На вопрос, что она там написала, ответила: «Поблагодарила за теплый прием и пожелала успехов». И, судя по горящим глазам детей, каждый из ребят еще с большей силой поверил, что этот успех ждет именно его.

Завтра титулованная белорусская спортсменка передаст опыт ребятам, делающим первые шаги на пути к спортивным удачам, в Волковыске.