Гражданину Беларуси было отказано во въезде в Литву из-за советской символики.

На заднем стекле автомобиля Peugeot 405, на котором 21-летний белорус намеревался въехать в Литву, была наклеена советская символика – красная звезда с серпом и молотом.

Снять наклейку по требованию пограничников белорус отказался, после этого ему было отказано во въезде в Литву.

Инцидент произошел в понедельник на контрольно-пропускном пункте Райгардас.