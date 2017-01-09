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Гражданина Беларуси не пустили в Литву из-за красной звезды
Гражданину Беларуси было отказано во въезде в Литву из-за советской символики.
На заднем стекле автомобиля Peugeot 405, на котором 21-летний белорус намеревался въехать в Литву, была наклеена советская символика – красная звезда с серпом и молотом.
Снять наклейку по требованию пограничников белорус отказался, после этого ему было отказано во въезде в Литву.
Инцидент произошел в понедельник на контрольно-пропускном пункте Райгардас.
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Гражданину Беларуси было отказано во въезде в Литву из-за советской символики.
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