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Гражданина Беларуси не пустили в Литву из-за красной звезды

10.01.2017 18:05 — Разное | БДГ  
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Гражданину Беларуси было отказано во въезде в Литву из-за советской символики.

На заднем стекле автомобиля Peugeot 405, на котором 21-летний белорус намеревался въехать в Литву, была наклеена советская символика – красная звезда с серпом и молотом.

Снять наклейку по требованию пограничников белорус отказался, после этого ему было отказано во въезде в Литву.

Инцидент произошел в понедельник на контрольно-пропускном пункте Райгардас.

Согласно информации, размещенной на сайте Delfi, белорус отказался снять наклейку и вернулся в Беларусь.

 
 
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Гражданину Беларуси было отказано во въезде в Литву из-за советской символики.

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