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Эксперты: потока иностранцев в Беларуси стоит ждать к апрелю
10.01.2017 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
О возможном
"Сам факт появления такого указа уже говорит об открытости. Это только первый шаг, по результатам которого, увидев и аналитику, и статистику, мы будем двигаться дальше", — отметил Филипп Гулый.
© Sputnik/ Виктор Толочко
По словам представителя Министерства спорта и туризма, построенные за последние годы объекты инфраструктуры и крупные мероприятия, такие как чемпионат мира по хоккею, уже сейчас позволяют стране выглядеть достойно.
"Срок в 5 дней дает возможность приезжим заинтересоваться страной и принять решение о новом приезде. С учетом дня прилета и дня вылета, фактически речь идет о трех днях пребывания, и это может стать хорошим началом", — пояснила Анна Муха в эфире радио Sputnik Беларусь.
Собеседники в студии согласились с тем, что результаты нового указа в первое время будут экспериментальными.
"Турист может быть чем-то недоволен, и важно, как он это оценит. Это значит, все службы туристической инфраструктуры — сервис, гостиницы, такси и прочие — должны очень серьезно в этом году поработать, чтобы увидеть результат своих действий и к 2018 году расширить его", — констатировал Филипп Гулый.
Указ президента № 8 о безвизовом порядке въезда в Беларусь распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта. Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
Полную версию беседы о безвизовом въезде в Беларусь для граждан 80 государств слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Указом президента № 8 устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан 80 государств на срок не более 5 суток через пункт пропуска Национальный...
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