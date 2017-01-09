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Эксперты: потока иностранцев в Беларуси стоит ждать к апрелю

10.01.2017 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О возможном увеличении притока иностранцев в нашу страну после вступления в силу указа о безвизовом въезде ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев беседовал с начальником  отдела маркетинга и качества туристических услуг Министерства спорта и туризма Анной Мухой и председателем Республиканского союза туристической индустрии Филиппом Гулым.

"Сам факт появления такого указа уже говорит об открытости. Это только первый шаг, по результатам которого, увидев и аналитику, и статистику, мы будем двигаться дальше", — отметил Филипп Гулый.

Эксперты: потока иностранцев в Беларуси стоит ждать к апрелю
© Sputnik/ Виктор Толочко
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По словам представителя Министерства спорта и туризма, построенные за последние годы объекты инфраструктуры и крупные мероприятия, такие как чемпионат мира по хоккею, уже сейчас позволяют стране выглядеть достойно.

"Срок в 5 дней дает возможность приезжим заинтересоваться страной и принять решение о новом приезде. С учетом дня прилета и дня вылета, фактически речь идет о трех днях пребывания, и это может стать хорошим началом", — пояснила Анна Муха в эфире радио Sputnik Беларусь.

Собеседники в студии согласились с тем, что результаты нового указа в первое время будут экспериментальными.

"Турист может быть чем-то недоволен, и важно, как он это оценит. Это значит, все службы туристической инфраструктуры — сервис, гостиницы, такси и прочие — должны очень серьезно в этом году поработать, чтобы увидеть результат своих действий и к 2018 году расширить его", — констатировал Филипп Гулый.

Указ президента № 8 о безвизовом порядке въезда в Беларусь распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта. Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Полную версию беседы о безвизовом въезде в Беларусь для граждан 80 государств слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Указом президента № 8 устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан 80 государств на срок не более 5 суток через пункт пропуска Национальный...

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