В соответствии с новыми правилами поступления , теперь абитуриенты смогут сдавать по четыре ЦТ и поступать на педагогические специальности по собеседованию. Предусмотрен и ряд других изменений.

"Теперь у абитуриентов появляется возможность маневра между разными специальностями, факультетами, университетами. Будут и еще изменения. Например, выпускники педагогических классов смогут поступать на педагогические специальности по собеседованию", — уточнил Казарцев.



© Sputnik Алексей Мальгавко Изменения правил приема в вузы в вопросах и ответах

Кроме того, упрощены требования к 9-классникам и 11-классикам для поступления в ссузы. В новых правилах сняты существовавшие ранее ограничения на отметки — не менее четырех баллов в аттестате по русскому и белорусскому языкам. Сейчас отметку в четыре балла необходимо иметь только по профильному предмету.

"Также в Министерстве образования Беларуси не планируют существенно изменять квоты при поступлении. Однако уже известно, что максимальная квота для целевых студентов на медицинских факультетах вырастет до 50 %. Следовательно, нецелевикам поступить на бюджет будет сложнее", — добавил Казарцев.

Полную версию беседы о новых правилах поступления в вузы и ссузы слушайте в аудиозаписи Sputnik Беларусь.