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Эксперты обсудили в пресс-центре Sputnik указ об отмене виз

10.01.2017 19:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Руководитель Республиканского союза туристических организаций Беларуси Валентин Цехмейстер считает, что указ о безвизовом въезде нужно воспринять со сдержанным оптимизмом, но назвал его "первой ласточкой".

Эксперты обсудили в пресс-центре Sputnik указ об отмене виз
© Sputnik / Виктор Толочко
РСТО назвал указ о безвизовом въезде "первой ласточкой"

"Указ — это первая ласточка, которая поможет продемонстрировать миру открытость Беларуси и увеличить туристические потоки в страну", — сказал он.

При этом Цехмейстер добавил, что данный указ следует воспринять со сдержанным оптимизмом.

Начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха считает, что реализация данного указа позволит привлечь в стану больше иностранных туристов.

При этом она подчеркнула, что облечение визового режима с Израилем, Турцией, Китаем уже дало свои результаты в плане увеличения туристического потока в Беларусь. "Можно привести и пример с Августовским каналом, с июля, когда отменены визы для иностранцев, этот канал посетило более 2300 человек", — отметила представитель Минспорта.

Председатель Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил, что указ является "большим толчком турбизнесу со стороны государства, чтобы туроператоры начали шевелиться".

 
 
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