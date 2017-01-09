Руководитель Республиканского союза туристических организаций Беларуси Валентин Цехмейстер считает, что указ о безвизовом въезде нужно воспринять со сдержанным оптимизмом, но назвал его "первой ласточкой".



© Sputnik / Виктор Толочко РСТО назвал указ о безвизовом въезде "первой ласточкой"

"Указ — это первая ласточка, которая поможет продемонстрировать миру открытость Беларуси и увеличить туристические потоки в страну", — сказал он.

При этом Цехмейстер добавил, что данный указ следует воспринять со сдержанным оптимизмом.

Начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха считает, что реализация данного указа позволит привлечь в стану больше иностранных туристов.

При этом она подчеркнула, что облечение визового режима с Израилем, Турцией, Китаем уже дало свои результаты в плане увеличения туристического потока в Беларусь. "Можно привести и пример с Августовским каналом, с июля, когда отменены визы для иностранцев, этот канал посетило более 2300 человек", — отметила представитель Минспорта.

Председатель Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил, что указ является "большим толчком турбизнесу со стороны государства, чтобы туроператоры начали шевелиться".