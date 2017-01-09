Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о принципах комплектации состава и цели на новый сезон — пробиться в Лигу Европы, сообщает официальный сайт клуба.



Сергей Ковальчук. Фото: dynamo-brest.by

— С белорусами работать сложно. К нам в клуб пришли лишь те ребята, которые действительно хотели играть за «Динамо-Брест» с огромным желанием. Большинство отечественных игроков, равно как и их агенты, не вполне адекватно оценивают себя в плане запрашиваемых зарплат и прочих условий. Повторюсь, контракты с нами подписали лишь те, кто верит в нашу команду и всей душой переживает за итоговый результат.

Первое, что надо было укрепить — это защитные порядки. Лебедев, Алисейко, Борисов — это те, на кого мы рассчитываем. В защиту будут куплены еще ребята из Беларуси, о которых мы объявим позже.

Отдельных слов заслуживает вратарская линия. У нас есть два очень перспективных, разноплановых вратаря — Владислав Хвин и Владислав Кужаль, которые подходят под разные игры и задачи. Но мы ищем опытного основного вратаря. Нам отказали все те голкиперы в Беларуси, к которым мы обращались. Поведение некоторых мы откровенного говоря не поняли.

В это трансферное окно акцент селекции сделан на игроков с паспортом Евросоюза, видом на жительство или паспортом страны, имеющей безвизовый режим с ЕС. Стараемся брать ребят, прошедших серьезные европейские футбольные школы. Тот же Чиди Осучукву, которого мы подписали, имеет вид на жительство в Евросоюзе, играл во второй команде «Браги» и недавно переведен в первый состав, откуда нам и удалось его выкупить. Особняком в этой политике стоит покупка Салива Бабаво. Он чистый африканец из Ганы, которому лишь 17 лет, и мы видим в нем огромный потенциал.

В развитие этой темы добавлю, что Бабаво, Федорцов и еще несколько молодых приобретений — это наше будущее, будущее «Динамо-Брест».

Впервые в истории брестского футбола мы не брали никого в аренду, а исключительно покупали игроков. Завершили процедуру выкупа Джоэля Фамейе, а Диксона купили еще раньше. К сожалению, не удалось сохранить Пашу Назаренко, который вернулся в минское «Динамо». Надеемся, что когда-нибудь он снова будет с нами. Здорово, что костяк команды сохранен.

Отдельно о бывших футболистах «Динамо-Брест». Понятно, что многих хотелось бы снова увидеть в составе нашего клуба, возникают проблемы либо с возрастом, либо с запросами, либо с позицией, которая уже занята нашими ребятами.

Исходим из необходимости в двух полноценных составах, то есть по два человека на одну позицию. Например, Алисейко в пару к Иванову, Чиди — к Торресу.

В этом году мы много совещались, но решили придержать деньги на инфраструктуру и направить их на усиление основного состава и развитие академии. Естественно, после всех вложений нам нужен результат. Хотим попасть в Лигу Европы, — сказал Сергей Ковальчук.

Напомним, что Сергей Ковальчук, который руководил командой в прошедшем сезоне, в декабре стал спортивным директором «Динамо-Брест», а главным тренером был назначен известный специалист Владимир Журавель, четырежды приводивший к серебру чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер», а затем ставший вице-чемпионом страны и с минским «Динамо». В 2014 голу стал первым тренером, сумевшим вывести минское «Динамо» в групповой этап Лиги Европы.

Недавно спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук и его помощник Андрей Прокопюк прошли стажировку в роттердамских футбольных клубах «Фейеноорд» и «Эксельсиор», а затем — и в туринском «Ювентусе».

Минувший сезон брестчане закончили на 8-м месте.

Брестское «Динамо» на протяжении нескольких лет испытывало финансовые проблемы и было на грани банкротства, но в июле 2016 года пришли инвесторы в лице компании «Сохра Оверсиз», которые постепенно начали исправлять ситуацию.

Недавно клуб сообщил о ликвидации всех финансовых задолженностей.

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В августе футбольный клуб «Динамо-Брест» сообщил о подписании контракта с компанией «Автосалон-АВ» — официальным импортером автомобилей Audi в Беларуси. Соглашение рассчитано по меньшей мере до конца 2016 года с возможностью продления на следующий сезон.

Пресс-секретарем обновленной команды «Динамо-Брест» летом стала «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова.

А в середине сентября ФК «Динамо-Брест» обзавелся офисом еще и в Минске.