Продовольственные товары в 2016 году подорожали на 10,4% по сравнению с 2015 годом. Цены на непродовольственные товары выросли на 9,4%, на услуги - на 19,7%.

Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем составил 100,5%, с декабрем 2015 года - 110,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем составил 100,1%, с декабрем 2015 года - 110%.

В декабре прошлого года продовольственные товары подорожали на 1% к ноябрю 2016-го и на 10,4% - к декабрю 2015-го. Непродовольственные товары в декабре подешевели по сравнению с ноябрем на 0,6%, а по сравнению с декабрем 2015-го они подорожали на 6,8%. Индекс цен и тарифов на платные услуги в декабре составил 101,1% к ноябрю и 117,6% - к декабрю 2015 года.