Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран выступили за отстранение российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишение страны права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Текст заявления опубликован в аккаунте журналиста BBC Дэна Роана в Twitter.

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int’l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1