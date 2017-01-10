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Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от международных соревнований

10.01.2017 23:55 — Разное | Tut.by  
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Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран выступили за отстранение российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишение страны права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Текст заявления опубликован в аккаунте журналиста BBC Дэна Роана в Twitter.

«В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования государственной системы сокрытия допинга в России по результатам расследования Макларена руководство призывает отстранить страну от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA», — говорится в заявлении.

«Также руководство просит перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране», — отмечается в тексте. Кроме того, руководители NADO подчеркнули, что все антидопинговые организации должны быть независимыми.

7 января глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти посчитал, что сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, не отстранив всю российскую сборную от участия в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена была представлена 9 декабря. В ней сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

 
 
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