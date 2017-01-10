Хоккеисты солигорского «Шахтера» потерпели 6 поражений в 8 матчах чемпионата Беларуси под началом нового главного тренера Владимира Цыплакова, который в начале декабря сменил Андрея Гусова.



Фото: junost.org

10 января «Шахтер» в овертайме уступил лидеру белорусской экстралиги минской «Юности».

«Юность-Минск» — «Шахтер» — 4:3 (ОТ) (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

10 января. Минск. «Чижовка-Арена». 349 зрителей.

«Юность»: Мильчаков; Претнар — Ногачев, А. Каракулько — Корсо — К. Захаров; Макрицкий — Э. Шевченко, Абакунчик — Белевич — Когалев; Ковачевич — Черноок (к), Парфеевец — Развадовский — Ефименко; Шелег — Ерохо, Джиг — Ниинимяки — Елисеенко.

«Шахтер»: Линдскуг (57.23−57.30); Достанко — Летов, Р. Малиновский — Карабанов — Левко; И. Сушко — В. Сушко, Робинсон — Камбович — Левша; Кярмениеми — Станевич, Чуприс (к) — Михалев — Демков; Рядинский — Дурнов, Е. Кунцевич — Черников — Астанков.

Шайбы: 1:0 — А. Каракулько (Претнар, Корсо, 24.12, в большинстве), 1:1 — Карабанов (Левко, Дурнов, 30.35, в меньшинстве), 1:2 — Камбович (Дурнов, Робинсон, 44.12, в большинстве), 2:2 — Джиг (Черноок, 46.21), 3:2 — Корсо (Когалев, Ковачевич, 51.05), 3:3 — Михалев (Робинсон, Чуприс, 57.30), 4:3 — Ефименко (Ковачевич, Развадовский, 61.41).

Броски: 29−20 (8−5, 11−9, 9−6, 1−0).

Штраф: 8 (Корсо, Претнар, Шевченко — 4) — 20 (Левша, Дурнов — 4, Кярмениеми, Р. Малиновский — 12).

Лучшие игроки матча: Ефименко, Корсо — Дурнов.

Самым богатым на голы оказался третий период, в котором обе команды поочередно захватывали лидерство в счете. А в конце основного времени «Шахтер» сумел перевести игру в овертайм, когда заменил голкипера дополнительным полевым штыком и пошел ва-банк.

Овертайм продлился всего 101 секунду — Алексей Ефименко принес победу «Юности».

«Неман» — «Гомель» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

10 января. Гродно. Ледовый дворец. 1560 зрителей.

«Неман»: Трус; Коршунов (к) — Бадун, Лисичкин — Боярчук — С. Малявко; Казнадей — Дорофеев, Стефанович — Пасют — Лаакконен; Е. Степанов — Ф. Метлюк, Жидких — Богдановский — Клименко; Дадонов — Ремезов — К. Брикун; Марченко, Марковский.

«Гомель»: Лобанов (59.23−59.32); Заламай — Горанин, Тополь — А. Колосов — Брахманис; Шведов — Прус, Ревенко — И. Мядель (к) — П. Волчек; Хоромандо — Сачивко, Сусло — А. Усенко — Хузеев; Мусиенко — Фадеев — Зимин.

Шайбы: 0:1 — А. Колосов (Тополь, П. Волчек, 11.53), 1:1 — С. Малявко (Боярчук, 17.57), 2:1 — Дорофеев (Лаакконен, Боярчук, 36.40, в большинстве), 3:1 — Лаакконен (Стефанович, 59.32, в пустые ворота).

Броски: 35−40 (7−14, 16−12, 12−14).

Штраф: 6 (Дорофеев — 4, С. Малявко) — 6 (А.Усенко, Хоромандо, Брахманис).

Лучшие игроки матча: Боярчук, С. Малявко — Сусло.

«Неман» взял реванш за выездное поражение в Гомеле, случившееся 1 декабря. Всего же в 4 очных дуэлях нынешнего чемпионата гродненская команда трижды обыграла гомельчан.

«Динамо-Молодечно» — «Металлург-Жлобин» — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

10 января. Молодечно. Спортивно-развлекательный центр. 400 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: М. Карнаухов; Станкевич — Знахаренко, Воронов — Семочкин — Феоктистов; В. Гончаров — Казакевич, Амброжейчик — С. Дудко (к) — Васильчук; Зозон — Мицкевич, Лопачук — Спешилов — Касков; Гринь — Мохорев — Печур; Воробей, Линник.

«Металлург»: Шегало (Агеев, 40.01); Гавриленок — Шаповалов, Кувеко (к) — Филин — Пухловский; Киречко — Шуба, Кашкар — Дашков — Даниленко; Бусилко — Кравченко, Кубраков — Самохин — Пастухов; Аникин — Марщенок — Вергунов; Маслеников.

Шайбы: 1:0 — Феоктистов (Воронов, Мицкевич, 13.03), 2:0 — Мицкевич (Лопачук, Спешилов, 34.55), 3:0 — Феоктистов (Линник, Станкевич, 38.30), 4:0 — Воронов (Феоктистов, 42.12), 5:0 — Воронов (Феоктистов, Знахаренко, 45.09 в большинстве), 6:0 — Амброжейчик (Станкевич, 45.23).

Броски: 27−25 (11−4, 7−10, 9−11).

Штраф: 20 (Станкевич, Семочкин — 14, Казакевич, Феоктистов) — 6 (Шаповалов — 4, Кравченко).

Лучшие игроки матча: Феоктистов, Воронов — Даниленко.



Фото: hockey.by

В слабейшей шестерке 10 января прошли три матча:

«Лида» — «Витебск» — 5:1 (0:0, 5:1, 0:0).

«Химик» — Беларусь U-20 — 1:6 (0:1, 0:1, 1:4).

«Брест» — «Могилев» — 6:3 (3:2, 1:0, 2:1).



Фото: hockey.by

На 2-й стадии регулярного чемпионата нижняя шестерка поборется за 2 путевки в плей-офф, а верхняя поспорит за выгодные позиции при посеве перед ¼ финала.