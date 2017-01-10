Рэп-команда « Каспийский Груз » с сольным концертом выступит в Минске. Презентация нового альбома от дуэта из Баку состоится в клубе Dozari 11 сентября.





Свою известность группа «Каспийский Груз» обрела после совместного трека с Гуфом, сооснователем и участником группы Centr. Композиция с названием «Все за 1 $» пришлась по душе поклонникам группы, а позже был снят клип. Композиция стала отправной точкой к выпуску альбома, в котором приняли участие исполнители — Slim, Guf, Словетский, Братубрат и другие.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Тексты группы «Каспийский Груз» пропитаны духом 90-х, жизнью "по понятиям". Исполнители в своих текстах размышляют о жизни и смерти, любви и ненависти, дружбе и предательстве, выражая мысли замысловатыми рифмами.

Купить билет можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов от 45 рублей. Инфолиния: +375−29−851−77−06, +375−44−551−77−06. Купить билет