﻿ Группа "Каспийский Груз" презентует новый альбом в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Группа "Каспийский Груз" презентует новый альбом в Минске

10.01.2017 22:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рэп-команда «Каспийский Груз» с сольным концертом выступит в Минске. Презентация нового альбома от дуэта из Баку состоится в клубе Dozari 11 сентября.


Свою известность группа «Каспийский Груз» обрела после совместного трека с Гуфом, сооснователем и участником группы Centr. Композиция с названием «Все за 1 $» пришлась по душе поклонникам группы, а позже был снят клип. Композиция стала отправной точкой к выпуску альбома, в котором приняли участие исполнители — Slim, Guf, Словетский, Братубрат и другие.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Тексты группы «Каспийский Груз» пропитаны духом 90-х, жизнью "по понятиям". Исполнители в своих текстах размышляют о жизни и смерти, любви и ненависти, дружбе и предательстве, выражая мысли замысловатыми рифмами. 

Купить билет можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов от 45 рублей.

Инфолиния: +375−29−851−77−06, +375−44−551−77−06.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рэп-команда "Каспийский Груз" с сольным концертом выступит в Минске. Презентация нового альбома от дуэта из Баку состоится в клубе Dozari 11 сентября.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске будут судить футбольных фанатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика