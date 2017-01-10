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Группа "Каспийский Груз" презентует новый альбом в Минске
Рэп-команда «
Свою известность группа «Каспийский Груз» обрела после совместного трека с Гуфом, сооснователем и участником группы Centr. Композиция с названием «Все за 1 $» пришлась по душе поклонникам группы, а позже был снят клип. Композиция стала отправной точкой к выпуску альбома, в котором приняли участие исполнители — Slim, Guf, Словетский, Братубрат и другие.
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Тексты группы «Каспийский Груз» пропитаны духом 90-х, жизнью "по понятиям". Исполнители в своих текстах размышляют о жизни и смерти, любви и ненависти, дружбе и предательстве, выражая мысли замысловатыми рифмами.
Купить билет можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Рэп-команда "Каспийский Груз" с сольным концертом выступит в Минске. Презентация нового альбома от дуэта из Баку состоится в клубе Dozari 11 сентября.
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