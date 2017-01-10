МИНСК, 10 янв — Sputnik. Жители Минска во вторник жаловались на запах гари, факт загрязнения воздуха в столице подтвердили в Республиканском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, причиной тому стали сильные морозы. В частном секторе увеличился расход топлива на обогрев, и это сразу повлияло на выбросы в атмосферу, сообщил во вторник вечером телеканал ОНТ.

"Сегодня утром ветер принес загрязнение воздуха в город, после чего на несколько часов образовался штиль. Именно поэтому в некоторых районах ощущался устойчивый запах гари и был заметен туман. В службе мониторинга Гидрометцентра подтвердили, что в микрорайоне Уручье зафиксировано превышение нормы концентрации вредных веществ в воздухе", — отмечает телеканал.

В Белгидромете подчеркнули, что уровень загрязнения не представляет угрозы для здоровья граждан, ситуация находится под контролем.

"Мы сегодня направили крупным промышленным и автотранспортным предприятиям предупреждение, что наблюдаются неблагоприятные метеоусловия и им необходимо проводить регулирование выброса вредных веществ на своих источниках, чтобы не создавать дополнительные загрязнения, которые приходят с окрестностей", — заявила в эфире ОНТ специалист Белгидромета Богдана Козерук.

По данным синоптиков, влияние на уровень загрязнения воздуха оказывают и пробки в городе. В данной связи в центре полагают, что запах гари и дымка в воздухе сохранятся до середины дня среды. После этого, по предварительным прогнозам, ветер поменяет направление и станет ощутимо теплее.