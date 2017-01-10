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По-английски поймем, Троицкое покажем: минчане в ожидании туристов
10.01.2017 20:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Туристам минчане обещают показать замки, проспект Независимости и драники. Встреченные корреспондентами Sputnik на улицах Минска белорусы заверили, что туристам будут рады, и перечислили основные события и места, которые могут порадовать самих гостей страны. Среди них — Славянский базар, замки и музей Великой Отечественной войны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ, согласно которому для граждан 80 стран вводится безвизовый въезд на пять дней в республику при условии пересечения границы в КПП в аэропорту белорусской столицы.
Готовы ли белорусы к встрече с туристами, смотрите в опросе Sputnik.
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Минчане утверждают, что европейцы найдут, что посмотреть в Беларуси, и языковой барьер помехой не станет.
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