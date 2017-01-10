Туристам минчане обещают показать замки, проспект Независимости и драники. Встреченные корреспондентами Sputnik на улицах Минска белорусы заверили, что туристам будут рады, и перечислили основные события и места, которые могут порадовать самих гостей страны. Среди них — Славянский базар, замки и музей Великой Отечественной войны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ, согласно которому для граждан 80 стран вводится безвизовый въезд на пять дней в республику при условии пересечения границы в КПП в аэропорту белорусской столицы.

Готовы ли белорусы к встрече с туристами, смотрите в опросе Sputnik.