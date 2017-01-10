﻿ Итальянский ресторан и бутик Pal Zileri. Что откроют вместо Adidas и Tom Tailor в центре Минска. 21.by
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Итальянский ресторан и бутик Pal Zileri. Что откроют вместо Adidas и Tom Tailor в центре Минска

11.01.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Магазин Адидас, расположенный на проспекте Независимости, 12, закрыт уже два года. Примерно столько же времени пустует и еще один торговый объект — магазин Том Тейлор на площади Победы. В то же время минчанам хотелось бы знать, почему в центре города так долго простаивают такие дорогие площади. REALTY.TUT.BY нашел арендаторов этих объектов и спросил у них о планах.


В советское время на первом этаже полукруглого дома на площади Победы с надписью «Подвиг народа» был магазин «Продуктовый». Вывески менялись то на «Гастроном», то на «Беловежский», но назначение оставалось прежним.

В 2000-х годах продуктовый все же исчез. Помещение досталось в аренду компании «Трайпл», которая открыла в нем магазин одежды Том Тейлор. В мае 2015 года этот торговый объект был ликвидирован — это написано в объявлении на дверях магазина. Снята уже и вывеска «Tom Tailor», которая долго еще висела на фасаде после закрытия. Теперь окна магазина завешены плотной тканью, с явным намеком на ремонт.


— Пока там ничего не происходит, тишина, — рассказала продавец небольшого магазинчика одежды, который находится в этом же доме. — И что там в итоге собираются сделать, даже не знаю.

Помещение бывшего магазина Том Тейлор на площади Победы находится в коммунальной собственности ЖРЭО Центрального района. Там рассказали, что у объекта есть новый арендатор — ООО «Узвысь».

— В июне прошлого года наша компания выиграла аукцион на аренду этого помещения, — подтвердили в ООО «Узвысь». С сентября делаем разрешительную документацию на небольшую перепланировку помещения. К сожалению, подготовка документации — дело хлопотное, занимает в среднем полгода. Поэтому как только получим соответствующее разрешение, будем приступать к перепланировке. Свое назначение объект не потеряет — там откроется магазина одежды.

В компании «Узвысь» воздержались от комментариев по поводу того, какой бренд порадует минчан. В то же время для участников рынка это уже не тайна: на место Tom Tailor станет итальянский бренд Pal Zileri.

Появился арендатор и у бывшего магазина Адидас на проспекте Независимости, 12. Большие окна-витрины и там завешаны, а в приоткрытую дверь видно, что в помещении идет ремонт. С обратной стороны дома, в тесном дворе висит паспорт объекта. Согласно ему, в помещении с 7 декабря 2016 года идет реконструкция. Это значит, что объект меняет свой профиль. Если верить указанным срокам, то в конце марта текущего года место магазина Адидас займет объект общепита.


— Тут будет кондитерская на первом этаже, а на втором — итальянский ресторан. Сейчас ведем коммуникации. Видел дизайн-проект — очень красивое заведение получится, — рассказал один из работников.


Дом по пр. Независимости, 12 со двора. Именно там нужно искать паспорт объекта.

Торговое помещение на пр. Независимости, 12 находится в коммунальной собственности у ГУПР «Мингорисполкома». Оно же является и заказчиком реконструкции. Нам удалось пообщаться и с представителями арендатора, но от официальных комментариев они отказались. Впрочем подтвердили, что на месте бывшего магазина Адидас планируется открытие ресторана и кондитерской.


 
 
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Мы выяснили, что откроется на месте известных магазинов, которые уже несколько лет пустуют.

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