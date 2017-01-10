В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на apr@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



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— Так сложилось, что я вынужден был судиться со своей родственницей по вопросу наследства — дачи. История долгая и, думаю, обычная, поэтому подробностей расписывать не буду. Скажу только, что я с самого начала знал и объяснял ей, что у меня есть права в нашей даче и ничего она с этим не поделает. Предлагал разные варианты и не один раз просил обойтись без суда. Но она уперлась — и ни в какую. То ли надеялась, что до суда я не дойду, то ли еще что — не знаю. В суде потом тоже своя история была, мне кажется, даже судья все про эту мою родственницу понял. По малейшему поводу она требовала экспертизу, и экспертизу назначали — за мой счет. В суд мы ходили как на работу. Но в итоге я этот суд выиграл. Она еще жаловалась потом на решение, но все осталось как есть.

Надо сказать, что денег я потратил немерено: на экспертизы, на госпошлину, на адвоката. С учетом того, что мы все-таки родственники и после судов у нас осталась одна дача на две семьи, я денег с нее не взыскивал, надеялся, что, может, мы все-таки сможем наладить хоть какие-то отношения. С тех пор прошло уже несколько лет. Отношения не то что не улучшаются — они ухудшаются. И честно говоря, хочется и родственницу эту, и семью ее — такую же — наказать. Потому что весь этот сыр-бор был из-за нее. Я ей это хотел простить, так нет чтобы спасибо сказать или по крайней мере просто где-то лишний раз промолчать — она и дальше пытается на мне ехать.

Вы в статьях своих постоянно пишете, что можно все эти расходы на адвокатов, на экспертизы и все такое взыскивать. Но хотелось бы подробностей: что включается в эти судебные расходы? И как возвращать их в моем конкретном случае — суд-то уже давно прошел и я тогда не просил их взыскивать, мне теперь не откажут?

Комментарий адвоката:

— Как вы справедливо указываете в своем обращении и как неоднократно было указано в статьях в рамках данной колонки, согласно действующему законодательству Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу.

Насколько усматривается из обращения, ваши исковые требования были удовлетворены, и я полагаю, удовлетворены в полном объеме. Однако на случай если какое-то из заявленных вами требований осталось без удовлетворения, отмечу, что в соответствии с ч.1 ст. 135 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), если иск удовлетворен частично, то возмещение судебных расходов присуждается истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Как правило, вопрос о взыскании судебных расходов рассматривается одновременно с вынесением итогового решения по делу.

Однако бывают и другие ситуации, когда требование о взыскании судебных расходов с проигравшей стороны не заявляется в ходе производства по делу. В этом случае суд не вправе выйти за пределы исковых требований и по своей инициативе разрешить вопрос о распределении судебных расходов между сторонами.

Вместе с тем законодательство позволяет и после окончания рассмотрения дела стороне, в пользу которой состоялось решение, обратиться с новым исковым заявлением в суд и тем самым инициировать возбуждение нового гражданского дела по вопросу взыскания понесенных судебных расходов с проигравшей стороны.

Таким образом, ответ на ваш вопрос о том, каким образом следует возвращать судебные расходы в вашем случае — посредством предъявления нового искового заявления к ответчице по вашему первоначальному иску.

Что касается ответа на ваш вопрос о том, не откажут ли вам в удовлетворении иска, следует отметить, что для суда при решении данного вопроса будут иметь значение доказательства, которые вы предъявите в обоснование своих требований. В данной части следует особо отметить, что каждая сумма понесенных судебных расходов по делу должна быть подтверждена с помощью квитанций, кассовых чеков и прочих документов, подтверждающих понесенные расходы. Поэтому в вашем случае важной составляющей подготовки к обращению в суд является сбор и восстановление (в случае их утраты) перечисленных документов.

Далее, отвечая на вопрос автора обращения о том, что следует понимать под судебными расходами, необходимо отметить следующее.

Закон гласит, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Останавливаться на вопросе взыскания государственной пошлины подробно нет необходимости, поскольку данный вопрос не требует детального разъяснения. Автору обращения следует заявить ко взысканию с проигравшей стороны сумму в размере фактически уплаченной госпошлины за подачу искового заявления по выигранному делу.

В свою очередь, вопрос о судебных издержках заслуживает дополнительного внимания.

Перечень связанных с рассмотрением дела издержек, на взыскание которых вправе рассчитывать сторона, в пользу которой состоялось решение, содержится в ч.1 ст. 116 ГПК Республики Беларусь.

В числе прочих к подобным издержкам ГПК Республики Беларусь относит расходы по оплате помощи представителей.

Так, согласно ч.1 ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Указанные критерии оцениваются судом по внутреннему убеждению. Ваша задача — предоставить подтверждение всех понесенных расходов по оплате помощи адвоката, обосновать их размер для суда.

В остальной части объем исковых требований по вопросу взыскания понесенных издержек зависит от обстоятельств конкретного дела. Например, если для участия в рассмотрении дела сторона, в пользу которой состоялось решение, вынуждена была ездить в другой город, она может взыскать с проигравшей стороны понесенные расходы по проезду в связи с необходимостью явки в суд. Законодательство также позволяет взыскать с проигравшей стороны компенсацию за потерю рабочего времени; расходы, связанные с исполнением решения суда; почтовые расходы и т.д.

Однако, поскольку в обращении приводится не полная информация об обстоятельствах дела, то затруднительно дать полный ответ на вопрос о том, какие из перечисленных в ГПК Республики Беларусь издержек могут быть взысканы в данном случае.

Следует также отметить, что приведенный в законодательстве перечень издержек не является исчерпывающим.

Так, согласно п. 8 ч.1 ст. 116 ГПК Республики Беларусь, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся все иные расходы, признанные судом необходимыми.

К необходимым расходам относятся, в частности, суммы, уплаченные за оценку имущества, изготовление документов по делу, оказание юридической помощи по составлению заявлений и жалоб, оформление доверенности на представительство в суде, а также другие расходы, непосредственно связанные с собиранием и исследованием доказательств, а также с исполнением решения (п. 19 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 2 июня 2011 года № 1 «О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам»).

Кроме того, необходимыми признаются также расходы по оплате стоимости экспертиз по делу.

Однако в части распределения между сторонами судебных расходов, связанных с необходимостью проведения экспертиз, существуют свои особенности. В данном случае судам рекомендовано учитывать особенности спорного правоотношения и цели проведения данного процессуального действия. Если производство экспертизы осуществлялось в интересах обеих сторон (например, при разделе дома, определении порядка пользования земельным участком), то, как усматривается из п. 24 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь, расходы следует возлагать на обе стороны спора.

В данной части вашу ситуацию также следует обсуждать более подробно, во-первых, чтобы понимать, какие именно экспертизы проводились по делу, а во-вторых, чтобы оценить, в какой мере данные экспертизы были необходимы для принятия решения, а в какой их проведение было обусловлено стремлением ответчицы затянуть рассмотрение дела. В зависимости от ответов на указанные вопросы необходимо формировать вашу позицию в данной части.

Дополнительно обращаю ваше внимание, что при новом обращении в суд вы сможете взыскать с ответчицы не только понесенные вами судебные расходы по предыдущему процессу, но и те судебные расходы, которые вы понесете в рамках рассмотрения судом нового гражданского дела по вашему иску к ответчице.

Мой личный совет: если ваше намерение взыскать с проигравшей стороны понесенные вами судебные расходы по предыдущему делу является окончательным, я рекомендую не затягивать с началом данного процесса.

Как усматривается из обращения, с момента описанных событий прошло несколько лет. Необходимо отметить, что на требование о взыскании судебных расходов распространяется общий срок исковой давности — 3 года. В этой связи, для того чтобы рассчитывать на положительный результат, важно успеть подать иск в суд до истечения указанного трехгодичного срока.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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