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Гидромет о погоде в среду: небольшой мороз и снегопады

11.01.2017 08:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв – Sputnik. Умеренно холодная погода ожидается в Беларуси в среду 11 января – местами пройдет снег, а температура воздуха днем не опустится ниже –10°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде в среду: небольшой мороз и снегопады
© Sputnik/ Сергей Пушкин
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Сильные морозы, которые были в Беларуси с 5 января, в начале текущей недели отступили: синоптики обещают, что потепление в стране продолжится и к выходным уже могут быть оттепели.

"Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах республики, в основном по востоку, пройдет снег", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что местами по стране будут наблюдаться слабые туман и изморозь, на отдельных участках дорог гололедица.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем в Беларуси составит от –3 до —9°C. В столице ожидается небольшой снег, а днем термометры покажут от –4 до –6°C.

 
Теги: Минск
 
 
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Местами по стране будут наблюдаться слабые туман и изморозь, на отдельных участках дорог гололедица.

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