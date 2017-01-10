МИНСК, 11 янв – Sputnik. Умеренно холодная погода ожидается в Беларуси в среду 11 января – местами пройдет снег, а температура воздуха днем не опустится ниже –10°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Белгидромет объяснил, откуда в Минске запах гари

Сильные морозы, которые были в Беларуси с 5 января, в начале текущей недели отступили: синоптики обещают, что потепление в стране продолжится и к выходным уже могут быть оттепели.

"Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах республики, в основном по востоку, пройдет снег", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что местами по стране будут наблюдаться слабые туман и изморозь, на отдельных участках дорог гололедица.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем в Беларуси составит от –3 до —9°C. В столице ожидается небольшой снег, а днем термометры покажут от –4 до –6°C.