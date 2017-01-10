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Моя история — не совсем об отношениях мужчины и женщины, но тоже связана с семейными проблемами.

Несколько лет назад умерла моя жена, и я остался с двумя несовершеннолетними детьми. Младшему сыну было тогда два года. И эта история касается его, сейчас семилетнего.

То ли объективные обстоятельства, то ли моя недоработка, а скорее всего, и то, и другое, привели к тому, что я не слишком много внимания уделял его воспитанию, больше фокусируясь на работе, которая у меня отнимает много времени. Сын жил с тещей, которая по моей просьбе переселилась в мою квартиру, и видел меня только по вечерам, когда я возвращался домой. Мальчик у меня смышленый, рано научился читать и считать, и очень подвижный. Даже чересчур. Всегда очень открытый и готовый к знакомству, в том числе со взрослыми. Частенько он бывал забиякой и заводилой в компаниях, не боялся идти на конфликт и с более старшими детьми.

Лет до пяти его чрезмерная, на мой взгляд, активность, не слишком напрягала. Но, становясь старше, он все чаще получал замечания от взрослых — и в детском саду, и, позднее, в школе, и в кружках и секциях, которые он посещает, и на прогулках от случайных людей. И к нему не придираются.

И глядя со стороны, и непосредственно общаясь с ним, я вижу, что он часто бывает неуправляем, игнорирует то, что ему говорят взрослые, включая меня и моих тещу и маму. Во время урока он может залезть под парту, на занятиях по пению ввязаться в драку, в транспорте начать приставать с вопросами к незнакомым взрослым, не обращая внимания на замечания, которые ему делают. Я много раз заговаривал с ним о его поведении, и он признает, что далеко не всегда ведет себя, что называется, хорошо. Объясняет это забывчивостью, желанием повеселиться и провокациями со стороны других (чему я не слишком доверяю, так как жалуются на него совершенно независимые люди, в чьем уме и честности у меня нет оснований сомневаться).

Ситуацию, на мой взгляд, осложняют мои разногласия по поводу методов воспитания с тещей. В дальнейшем описании я бы не советовал во всем полагаться на мою объективность, так как являюсь стороной в не остром, но все же конфликте. Но с моей точки зрения теща совершает ряд действий, которые я считаю глубоко ошибочными, в частности:

постоянно общается с ребенком на повышенных тонах, даже с каким-то надрывом («Это невозможный ребенок! Я больше этого не вынесу!»);

акцентирует свою роль жертвы обстоятельств как в разговорах с моим сыном («Я все для тебя… а ты!!!»), так и с посторонними людьми, но при ребенке («Ой, может, вы мне скидочку дадите, а то у меня дочь умерла, вот ее сына воспитываю»);

не слишком учитывает обусловленные полом и особенно возрастом особенности интересов семилетнего мальчика в сравнении с собственными, ограничивает его в возможностях подвижных и шумных занятий;

примерно с одинаковой интенсивностью реагирует на действительно дурные поступки ребенка вроде агрессии или демонстративного непослушания и простительные оплошности типа вымазанных во время игры брюк или забытой в школе ручки.

От помощи тещи, видимо, отказываться поздно, да и жестоко по отношению к сыну, который по-настоящему ее любит, а скорректировать ее поведение моими увещеваниями, как я вижу из опыта, нереально. У нее, 75-летней женщины, свои представления о том, как надо действовать. Да и анекдоты о зяте и теще не на ровном месте возникали. С другой стороны, в последний год я все больше и больше начинаю испытывать беспокойство о том, что ребенок полностью выйдет из-под контроля и плохо закончит. Я стараюсь хотя бы на выходные забирать его к своей матери (с ней у меня как минимум более схожие взгляды на воспитание), но и расписание занятий в секциях и кружках не позволяет провести с ним в субботу-воскресенье хотя бы полные сутки, и сам такой подход, когда кажется, что я с тещей играю в разных командах в вопросах воспитания, не слишком эффективен.

Понимаю, что мое изложение не может претендовать ни на полноту, ни на безупречную объективность. Осознаю, что дать совет, который решит все мои проблемы, нереально. Но все же надеюсь на ответ и предполагаю, что в нем может содержаться информация, которая поможет мне взглянуть на ситуацию с новой стороны и даст намек на решение.

Комментарий психолога:

— Описание поведения ребенка, жалоб на него, черт его характера, воспитательного стиля тещи вы осветили довольно понятно. Это должно вам самому дать осознание ситуации, а для решения проблемы это уже немало.

За кадром осталась картина лично вашего родительского поведения и взаимоотношений с ребенком. Видны только штрихи: «много раз заговаривал с ним о его поведении», «не слишком много внимания уделял его воспитанию». Как сейчас строятся ваши отношения? Какой у вас стиль воспитания, его цели? Что уже предпринимали, чтобы изменить ситуацию?

Попробуйте также подробно, как о поведении тещи и ребенка, описать свои родительские действия. Ответьте, возможно, на неожиданный вопрос: «Что я делаю и чего я не делаю, чтобы проблема существовала?» Сделайте это лучше в письменной форме. Это поможет вам увидеть себя в родительской роли, свой временной и содержательный вклад в воспитание, свою активность в решении проблемы (не сомневаюсь, что вы — внимательный отец), свои слабые места и просто провалы, а самое главное — вы поймете, в чем ваш собственный ресурс («что я могу сделать, в чем область моего собственного влияния?»).

Можно предположить, что поведение вашего сына имеет признаки гиперактивности: не может усидеть на месте, повышенно активен и говорлив, любит оттягивать внимание на себя и не к месту развлекаться, не соблюдает правила и дистанцию в общении, неуправляем и конфликтен, предполагаю, что чрезмерное увлечение гаджетами также присутствует; при этом мальчик добрый, ласковый, любящий и умница.

В более раннем возрасте это выглядело как детскость и было приемлемо, но постепенно требования жизни повышаются, рамки поведения устанавливаются школой, обществом, и ребенок, чья эмоционально-волевая саморегуляция по причине неврологических нарушений или психологических травм не развивается в соответствии с возрастными нормами, и ребенок не может (именно «не может», а не «не хочет») их соблюсти. Критика плохого поведения, жесткие наказания, излишняя негативная эмоциональность в его сторону только усугубляют ситуацию, и ребенок уходит в оппозицию: «буду делать, что хочу, все равно плохой».

Первое, что важно делать, это формировать привязанность между вами и ребенком — теплые отношения, основанные на доверии, совместных интересных делах (именно совместных и именно активных), дружеских разговорах обо всем, помощи друг другу. Тогда у вас будет канал связи, по которому к ребенку будут доходить и лучше усваиваться требования и правила поведения. Дети такого склада очень чувствительны к похвале и наказаниям. Старайтесь отдавать свое внимание желаемому нужному поведению или делу и настойчиво помогайте ребенку его осуществить. У ребенка с плохим поведением часто много неудовлетворенных потребностей, и в первую очередь эмоциональных (в безопасности, доверии, признании и др.), и своим поведении ребенок пытается их удовлетворить. И в выявлении этих моментов важно сотрудничать с психологом.

Дополнительные кружки, «развивалки» — очень хорошее дело, но только тогда, когда они не забирают ваше совместное с ребенком сокровенное время, время непосредственного общения, совместных интересных дел, походов, прогулок. «…расписание занятий в секциях и кружках не позволяет провести с ним в субботу-воскресенье хотя бы полные сутки…». Так попросите у расписания позволения побыть с вашим ребенком и разрешения пообщаться! (Думаю, вы увидели в шутке нужное вам зерно.)

Несколько слов о теще. По вашему рассказу ее трудно считать счастливым человеком. Она, потеряв дочь, взяла на себя роль мамы по отношению к внуку. А ведь, наверное, мечтала быть доброй бабушкой, спокойно «доживать свой век», проводить с внуками время в удовольствие, по своим силам и своим возможностям. У бабушек много приятных прав и не много обязанностей. Но в вашем случае это не так.

Поведение вашей тещи говорит о том, что ей тяжело, что ее помощь мало ценят, что она также нуждается в заботе, поддержке, словах благодарности и любви от окружающих ее взрослых и детей, от вас. Не забывайте об этом. Тогда ей не придется вымаливать сострадание у продавца на рынке, жаловаться всем окружающим и срывать обиду на непослушном внуке. И еще, если вы физически и психологически будете в более сильной и зрелой позиции отца, ваше влияние на ребенка будет преобладать над влиянием уже совсем немолодой женщины. Постарайтесь четко понять свою зону влияния на ребенка и максимально сосредоточиться на ее реализации, а не на ошибках тещи.

Вы также должны обратить внимание на свое эмоциональное благополучие. Как вы сам пережили и справились с горем потери жены? Есть ли у вас внутренние силы и наполненность жизнью, какой эмоцией вы чаще всего делитесь с сыном? Не забывайте заботиться о себе. Важно помнить, что мы можем поделиться только тем, что имеем сами.

Людмила Синявская, психолог Центра успешных отношений . Детский психолог с опытом работы более 22 лет. Автор программы «Психологическая витаминка», тренинга уверенности «Я-Окей», психологической программы «Пяти-класс!-ник», тренинга произвольности «Семицветик».