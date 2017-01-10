О предстоящем удалении Венеры от Солнца и влиянии этого явления на людей в студии радио Sputnik Беларусь рассказал астролог Вячеслав Бонча.

"С точки зрения астрологии, такое явление не всегда приносит благие результаты, ведь Солнце является символом жизни и разума. Соответственно, в это время можно потерять контроль и принять ложные решения", — пояснил астролог.

По словам Вячеслава Бончи, в этот период не стоит поддаваться на посулы и погружаться в иллюзии во всех сферах, связанных с Венерой, — чувствах и финансах.

"Нельзя что-то утаивать от своих любимых людей — такие обманы рано или поздно раскроются. Кроме того, могут проявиться чревоугодие, жадность, фривольность", — рассказал астролог.

С другой стороны, этот период благоприятен для творческих людей — художников, скульпторов, музыкантов, модельеров, то есть всех, кто связан с красотой и искусством, а также для всех романтичных натур.

"В глобальном масштабе могут быть приняты решения, касающиеся финансов и материальных ресурсов, которые не будут очевидны сразу", — предупредил собеседник Sputnik.

Полную версию беседы с астрологом Вячеславом Бончей о предстоящем удалении Венеры от Солнца и влиянии этого явления на людей слушайте на радио Sputnik Беларусь.