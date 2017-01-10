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Деньги под залог авто - законно и оперативно!
В середине прошлого века в США был открыт первый автоломбард. Владельцы транспортного средства могли оставить в залог свое имущество и получить наличные деньги под небольшой процент. Такой способ помогает в критических ситуациях быстро получить необходимую сумму денег.
Автоломбарды: схема работы
Автоломбард — это быстрая выдача финансовых средств под залог собственного автомобиля без дополнительных справок о доходах и заявлений поручителей. Машина остается на стоянке автоломбарда до полной выплаты денег, как гарант возврата средств. Процедура осуществляется быстро и на законных основаниях. Для обращения достаточно предоставить авто; идентификационный код; техпаспорт; документ, удостоверяющий личность; права на машину.
Экспертная комиссия после осмотра автомобиля озвучивает вероятную стоимость. Если вы согласны с предложенной суммой, юристы компаний максимально быстро оформляют необходимую документацию. Машина остается на стоянке компании, вы получаете деньги и распоряжаетесь ими на свое усмотрение.
Что получает владелец автомобиля, оставив машину под залог?
Каждый собственник транспортного средства старается рационально использовать свое движимое имущество. Благодаря авто можно пересечь огромные расстояния, отдохнуть, его можно продать, поменять или подарить.
Преимущества, которые получает владелец машины:
Если владелец авто по истечению срока договора не выплатил необходимую сумму, то автоломбарды могут продать транспортное средство по оценочной стоимости, которая указана в договоре.
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