

У любого человека возникают проблемы с финансами. Как быть и что предпринять, чтобы получить деньги незамедлительно? Предприимчивые итальянцы из одноименной провинции Ломбардии, которая находится во Франции, предложили обществу выгодное заключение сделок: клиент получает наличные деньги в залог какой-нибудь ценной вещи. Раньше под гарантию брали драгоценности, золото, земли, поместья. Сегодня это перечень существенно расширился — есть ломбарды, принимающие телефоны, ноутбуки, бытовую технику или движимое имущество.

В середине прошлого века в США был открыт первый автоломбард. Владельцы транспортного средства могли оставить в залог свое имущество и получить наличные деньги под небольшой процент. Такой способ помогает в критических ситуациях быстро получить необходимую сумму денег.

Автоломбарды: схема работы

Автоломбард — это быстрая выдача финансовых средств под залог собственного автомобиля без дополнительных справок о доходах и заявлений поручителей. Машина остается на стоянке автоломбарда до полной выплаты денег, как гарант возврата средств. Процедура осуществляется быстро и на законных основаниях. Для обращения достаточно предоставить авто; идентификационный код; техпаспорт; документ, удостоверяющий личность; права на машину.

Экспертная комиссия после осмотра автомобиля озвучивает вероятную стоимость. Если вы согласны с предложенной суммой, юристы компаний максимально быстро оформляют необходимую документацию. Машина остается на стоянке компании, вы получаете деньги и распоряжаетесь ими на свое усмотрение.

Что получает владелец автомобиля, оставив машину под залог?

Каждый собственник транспортного средства старается рационально использовать свое движимое имущество. Благодаря авто можно пересечь огромные расстояния, отдохнуть, его можно продать, поменять или подарить. Автоломбарды предлагают выгодную услугу: заключив сделку, вы получаете наличные деньги, оставив машину под залог. Почему сделка с ломбардом эффективнее, чем заем у товарищей или кредит в банке?

Преимущества, которые получает владелец машины:

Автоломбард принимает автомобили независимо от модели, года выпуска, его состояния и стоимости.

Адекватная рыночная цена обычно устраивает владельца.

В зависимости от ваших планов и возможности вернуть деньги вы можете сами устанавливать сроки займа.

При необходимости, время действия контракта и выплаты средств могут быть изменены по желанию собственника.

Размер ссуды зависит от состояния транспорта, востребованности модели.

Срок выплаты регулирует каждый владелец сам — от 1 дня до 3-х лет.

Сумма ссуды может содержать расходы на хранение и содержание авто.

Вы можете продолжать пользоваться авто или оставить транспорт на охраняемой территории.

Сроки пользование кредитом не ограничены, при этом можно погашать только проценты.

К дополнительным услугам автоломбарда относится возможность выгодно приобрести себе б/у машину.

Компетентный, подкованный персонал и лояльное отношение к клиентам.

Вы получаете 80-85 % от стоимости авто, при этом условия кредитования приемлемы и выгодны.

Если владелец авто по истечению срока договора не выплатил необходимую сумму, то автоломбарды могут продать транспортное средство по оценочной стоимости, которая указана в договоре.

Пользуясь каталогом TAM.BY , вы найдете автоломбард, который предложит подходящие условия сотрудничества именно для вас!