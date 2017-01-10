Минск в ближайшие пять лет ставит перед собой задачу полностью нормализовать отношения с Евросоюзом и заключить с ним базовое соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Очевидно, что это соглашение будет учитывать участие Беларуси в различных интеграционных проектах как на постсоветском пространстве (СНГ, ЕАЭС, Союзное государство), так и других инициативах, например, в Экономическом поясе Шелкового пути.

На сегодняшний день Беларусь и Туркменистан являются единственными странами постсоветского пространства, с которыми у ЕС подобные соглашения не заключены до сих пор. Хотя соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС все же было разработано и даже подписано Александром Лукашенко в Брюсселе в 1995 году, но так и не вступило в силу из-за критики Европы состояния прав человека и демократических процессов в Беларуси.

Преодолев более чем 20-летний тернистый путь взаимного недоверия и конфронтации, Минск и Брюссель сегодня активно нормализуют отношения друг с другом. И для того, чтобы придать новый импульс развитию двусторонних отношений, необходимо поставить белорусско-европейские отношения на нормальную правовую основу.

Предыдущая правовая основа уходит своими корнями еще к Соглашению о торговле, экономическом и коммерческом сотрудничестве, заключенному в 1989 году между СССР, Европейским экономическим сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии. Очевидно, что данное соглашение является морально устаревшим и не соответствует нынешнему состоянию и потенциалу отношений между Беларусью и ЕС.

Главным приоритетом для Беларуси на европейском векторе является интенсификация партнерства со странами ЕС в сферах торговли и высокотехнологичных инвестиций, транспорта, транзита, трансграничного и регионального сотрудничества, упрощения визового режима, охраны окружающей среды.

И если Минск в последнее время все чаще озвучивает предложение начать хотя бы переговорный процесс по поводу разработки текста такого соглашения, то Брюссель пока что не спешит отвечать взаимностью. Хотя европейские политики понимают необходимость заключения данного соглашения, в Брюсселе сначала хотели бы видеть больший прогресс со стороны Беларуси по вопросам развития демократических институтов. Вероятно, внутренний кризис ЕС в связи с "Брекзитом" и ростом евроскептических настроений также вносит определенный вклад в торможение процесса, уменьшая приоритетность этого вопроса на данном этапе.

Обычно консультации и переговорный процесс по заключению подобного соглашения занимают от 3 до 5 лет. Однако этому процессу можно придать определенную динамику, если учесть актуальный опыт других стран в заключении рамочных соглашений нового поколения с ЕС.

Опыт Казахстана: расширенное партнерство и сотрудничество с ЕС

Так, в мае 2016 года началось временное применение отдельных положений Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, подписанного в Астане 21 декабря 2015 года. Полностью соглашение вступит в силу в полном объеме после ратификации документа национальными парламентами всех 28 государств-членов. Этот документ закладывает юридическую базу для углубленного сотрудничества по широкому спектру вопросов на основе взаимности и соблюдения национальных интересов сторон. Он содержит 9 разделов, 287 статей и 7 приложений к торговому разделу, а также протокол о взаимной и административной помощи в таможенных делах.

В отличие от соглашения об Ассоциации, подписанного ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, новое казахстанско-европейское соглашение не содержит обязательств по политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

С учетом того, что ЕС на сегодня является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, на который приходится более 50% товарооборота и более 50% прямых иностранных инвестиций, одним из ключевых разделов соглашения является раздел торговли и предпринимательства. Этот раздел практически полностью основан на нормах ВТО, куда Казахстан вступил в 2015 году.

В соглашении также отводится место углублению политического диалога, включающего в себя расширение сотрудничества в области внешней политики и безопасности, космической безопасности, противодействия распространению оружия массового уничтожения, предотвращения конфликтов, противодействия терроризму, а также активизацию сотрудничества в Центральной Азии.

Документ также затрагивает вопросы юстиции, взаимодействия правоохранительных органов в деле обеспечения внутренней безопасности, отраслевого экономического взаимодействия, сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах. Также соглашением предусмотрено взаимодействие сторон в целях стимулирования развития инноваций, облегчения доступа к исследовательским и инновационным программам ЕС, содействия коммерциализации результатов совместных исследовательских и инновационных проектов.

Опыт Армении: усеченное соглашение об ассоциации с ЕС

Еще в 2013 году Армения планировала подписать с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли. Однако за два месяца до вильнюсского саммита "Восточного партнерства" Ереван объявил о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции. В итоге переговорный процесс по заключению соглашения об ассоциации был заморожен, а Армения присоединилась к Таможенному союзу, а с января 2015 года стала членом Евразийского экономического союза.

Несмотря на это, вскоре Ереван начал переговоры с Брюсселем о заключении усеченного соглашения об ассоциации, который бы учитывал членство Армении в ЕАЭС. Известно, что оно не будет содержать положения о зоне свободной торговли, в отличие от прежнего текста соглашения об ассоциации 2013 года. Несмотря на это, как и в случае с соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном, значительное внимание будет уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству на основе норм ВТО.

Армения уже пользуется так называемым улучшенным режимом Генерального соглашения о льготах (GSP+), который предоставляет армянским экспортерам возможность привилегированного доступа к рынку ЕС, таким образом обеспечивая экспорт около 6400 армянских товаров с нулевой таможенной пошлиной.

В текст соглашения также будут включены вопросы взаимодействия в сферах юстиции, безопасности, транспорта и энергетики. Хотя евробюрократы пока что не называют конкретных сроков подписания соглашения между ЕС и Арменией, некоторые армянские эксперты полагают, что это может произойти уже в 2017 году.

Выводы для Беларуси

Из опыта переговорного процесса Армении и Казахстана о заключении соглашений нового поколения с ЕС вытекает необходимость вступления Беларуси в ВТО. Заключение соглашения с ЕС на основе правил и норм ВТО гарантирует совместимость с процессами евразийской интеграции, так как они лежат в основе функционирования ЕАЭС.

Тем более что Минск собирается отвести главное место в новом соглашении с ЕС именно торгово-экономическим и инвестиционным вопросам. Кстати, вступление Беларуси в ВТО заявлено в качестве приоритета в Программе социально-экономического развития на 2016 — 2020 годы. И можно предположить, что именно условия присоединения Беларуси к этой организации во многом предопределят содержание экономического раздела будущего соглашения между ЕС и Беларусью.