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Бабушке, дедушке, родителям и друзьям – минчане хотят сказать спасибо

11.01.2017 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В основном белорусы благодарят родителей, близких и друзей, некоторые — начальство и, обобщая, белорусскую землю. Кто-то благодарит родителей за то, что отдали в спорт, другие — коллег: за постоянную взаимовыручку.

Кстати, 21 сентября отмечается Всемирный день благодарности, а сегодня — Всемирный день "спасибо", так что 11 января можно назвать и одним из самых вежливых дней. За что белорусы благодарят друг друга, смотрите в опросе Sputnik, а после начинайте собственный марафон "Спасибо!"

 
 
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В Международный день "спасибо" корреспонденты Sputnik вышли на улицы города в поисках благодарных друг другу минчан.

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